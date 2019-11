Ruszyła produkcja puszek dla WOŚP. "Po finale wrócą do nas i ponownie ich użyjemy"

Kolejny sprzęt od WOŚP trafia do szpitali

Foto: Artur Reszko / PAP Video: Aneta Regulska / Fakty po południu

WOŚP dzieli się sprzętem. Tym razem z Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. To tam trafił super nowoczesny rezonans magnetyczny, który został kupiony za pieniądze z ostatniej zbiorki. Orkiestra Jurka Owsiaka przygotowuje się też do kolejnego finału. Wiadomo już, że w mieście zamordowanego Pawła Adamowicza odbędzie się on pod hasłem "Gdańsk dzieli się dobrem".

