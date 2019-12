Olga Tokarczuk przekazała noblowski medal na WOŚP. "Jestem szczęśliwa, że mogę to zrobić"

Video: tvn24

Puszki na 28. Finał WOŚP trafią do sztabów na całym świecie

30.11 | W ramach przygotowań do 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy twa przygotowanie do wysyłania puszek do sztabów. Do udziału w finale zgłosiło się blisko 120 tysięcy wolontariuszy. - Kiedy robiliśmy pierwszy finał, to wydawało się, że drugi finał, trzeci finał, to będą ci sami ludzie. Potem baliśmy się, że będą nam rosły brody i będą ci sami wolontariusze przez cały czas - przyznał prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak w rozmowie z TVN24.

»