Stwórzcie razem z nami wielką mapę orkiestrowych serc. #WOSPwTVN24

Video: rzeczyodserca.pl

Scenariusz filmu "Jurassic Park" na aukcji WOŚP

11.01. | Autor scenariusza David Koepp to jeden z najbardziej wziętych scenarzystów w Hollywood. To on stworzył scenariusze do takich kinowych przebojów jak "Jurassic Park", "Mission Impossible" czy "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki". Teraz scenariusz do najgłośniejszego z nich - "Jurassic Park" przekazał na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i złożył na nim dedykację - "dla dzieci z WOŚP".

