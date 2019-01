"Halo, archiwum, słucham... Krasnoludki, kurde balans". Cztery i pół metra słuchawki

Filmomaniacy oszaleją! Te aukcje WOŚP to prawdziwe białe kruki. Scenariusze do hitu Spielberga i polskiego filmu, którego jeszcze nie ma w kinach. Do tego gigantyczna słuchawka telefoniczna z kultowego polskiego "Kingsajzu". Współczujemy konieczności dokonania wyboru.

"Jurassic Park" w reżyserii Stevena Spielberga to jeden z najbardziej dochodowych filmów w historii Hollywood. Zgarnął trzy Oscary, a jego twórcy zarobili miliony.

Autor scenariusza David Koepp jest wśród najbardziej wziętych scenarzystów w Hollywood. To on stworzył scenariusze do takich kinowych przebojów jak "Jurassic Park", "Mission Impossible" czy "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki".

Teraz scenariusz do najgłośniejszego z nich - "Jurassic Park" - przekazał na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i złożył na nim dedykację "dla dzieci z WOŚP".

- To prawdziwy biały kruk. Mamy nadzieję, że osiągnie naprawdę niezłą cenę - mówi Piotr Wiśniewski, szef sztabu WOŚP Bruksela.

LICYTACJA SCENARIUSZA "JURASSIC PARK"

Scenariusz filmu, którego jeszcze nie ma

Zresztą to niejedyny scenariusz, jaki wystawia sztab w stolicy Belgii. Wylicytować można też scenariusz do najnowszego obrazu Borysa Lankosza - "Ciemno, prawie noc". Autorami są Magdalena i Borys Lankoszowie. Film powstał na podstawie książki Joanny Bator pod tym samym tytułem.

To na tym egzemplarzu pracował reżyser, tworząc film, a co za tym idzie jest tu wiele odręcznych poprawek naniesionych przez twórcę. Reżyser złożył na nim także dedykację dla zwycięzcy aukcji.

Mało? Ten, kto zaoferuje najwięcej, będzie mieć scenariusz w rękach na dwa miesiące przed premierą! A to dla prawdziwego miłośnika kina już nie lada gratka.

"Zwycięzca licytacji zostanie poproszony o zobowiązanie o zachowaniu tajemnicy i nieudostępnianiu w sieci ani fragmentów, ani całości scenariusza" - czytamy w opisie aukcji.

Źródło: aukcje.wosp.org.pl Borys Lankosz przekazał na aukcję WOŚP scenariusz filmu, którego jeszcze nie ma w kinach

LICYTACJA SCENARIUSZA "CIEMNO, PRAWIE NOC"





"Kurier", nowy film Władysława Pasikowskiego, reżysera hitów "Psy", "Jack Strong" czy "Pitbull. Ostatni pies", to sensacyjna historia szpiegowska, inspirowana sekretną misją Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Scenariusz do tego filmu możemy wylicytować wraz z podwójnym zaproszeniem na premierę. Na aukcję przekazały je Muzeum Powstania Warszawskiego i Scorpio Studio.

Termin i miejsce premiery jeszcze nie są podane. Scenariusz zostanie wręczony zwycięzcy przez odtwórcę głównej roli - Philippa Tłokińskiego - podczas premiery. Źródło: aukcje.wosp.org.pl Na licytacji znajdziemy scenariusz do najnowszego filmu Władysława Pasikowskiego

LICYTACJA SCENARIUSZA I BILETÓW NA PREMIERĘ "KURIERA"

Gnieźnieński sztab wystawił scenariusz realizacyjny filmu "Listy do M. 3". Podpisali się na nim aktorzy występujący w tej produkcji, miedzy innymi: Agnieszka Dygant, Hanna Śleszyńska, Tomasz Karolak, Borys Szyc, Zbigniew Zamachowski, Piotr Adamczyk czy Andrzej Grabowski.

Źródło: aukcje.wosp.org.pl Scenariusz do "Listów do M. 3" podpisali aktorzy

LICYTACJA SCENARIUSZA "LISTÓW DO M. 3"

W królewskim rozmiarze

Na licytacji - jako przystawka - jest też scenopis "Kingsajzu" Juliusza Machulskiego. Daniem głównym na tej aukcji jest natomiast rekwizyt - olbrzymia, ponad 4,5-metrowa, słuchawka telefoniczna.

Gdy pojawiła się w filmie, popłynęły z niej słowa: "Halo, archiwum, słucham... Krasnoludki, kurde balans".

Obecny właściciel słuchawki zdobył ją - a w zasadzie to, co z niej zostało - w 1996 r. Wtedy organizował Dyskusyjny Klub Filmowy o nazwie "Kingsajz". Słuchawkę przewiózł na dachu swojego malucha i odnowił. Stanęła przed wejściem do kina.

Źródło: aukcje.wosp.org.pl Tak słuchawkę transportowano do kina

"Niestety, DKF przestał istnieć i słuchawka zaginęła, a ja przeniosłem się w inny rejon Polski. Odnalazłem słuchawkę (niestety tylko jej część) cztery lata temu. 2 maja, w 30. rocznicę premiery, wraz z przyjaciółmi rozpoczęliśmy jej rekonstrukcję, która pochłonęła cztery długie weekendy, około 400 godzin wspólnej pracy i teraz możesz ja kupić, wspierając najwspanialszą akcję, jaka jest WOŚP" - czytamy w opisie aukcji.

Słuchawka jest wykonana ze styropianu na szkielecie z drewna (oryginalna część) i z tektury falistej (odtworzony element). Nadaje się do ekspozycji tylko w zamkniętym i suchym pomieszczeniu.

Źródło: aukcje.wosp.org.pl Odnowiona słuchawka z "Kingsajzu" to prawdziwa gratka dla filmomaniaków

LICYTACJA SŁUCHAWKI Z "KINGSAJZU"

Fanom "Kingsajzu" do gustu przypadnie też oferta łódzkiego Starego Kina. To hotel, który utworzono na ulicy Piotrkowskiej, w miejscu, gdzie pod koniec XIX wieku istniało pierwsze stałe kino w Polsce. Na aukcji możemy wylicytować nocleg dla dwóch osób w jednym z apartamentów, których wystrój inspirowany jest jakimś filmem. Wśród nich jest i Szuflandia z "Kingsajzu".

Ten, kto zaoferuje najwięcej, może też liczyć na prywatny seans filmowy w sali kinowej hotelu.

Źródło: aukcje.wosp.org.pl Wylicytować można nocleg w hotelu Stare Kino w Łodzi

LICYTACJA NOCLEGU W "STARYM KINIE"

Klaps od Smarzowskiego

"Kler" Wojciecha Smarzowskiego to jedna z najgłośniejszych premier filmowych minionego roku. Reżyser postanowił wykorzystać popularność filmu w dobrym celu. I przekazał na licytację WOŚP wyjątkowy przedmiot.

- To symboliczny klaps z filmu "Kler". Z tyłu znalazły się podpisy aktorów i ekipy, z którą realizował film. Wręczył mi go podczas zdjęć do spotu reklamowego 27. Finału dla jednego z naszych partnerów - mówi Jurek Owsiak.

Jak tłumaczy sam Smarzowski, na planach filmowych jest zwyczaj, że "okrągłe" klapsy się świętuje.

- Czasem na poczęstunek ekipę zaprasza producent, czasem reżyser albo operator – zależy od numeru klapsa albo atmosfery na planie. Ten konkretny, tysięczny klaps padł podczas zdjęć w Brzesku, w pałacu Goetza, czyli naszej filmowej kurii. Z tej okazji ekipa "Kleru" przygotowała wspaniały bankiet, była oprawa muzyczna, specjalnie na tę okazję dobrane kostiumy, zabawa była i mnóstwo pozytywnej energii. Na koniec imprezy dostałem klapsa w prezencie z autografami ekipy i obecnych tego dnia na planie aktorów - wyjaśnia Smarzowski.

I właśnie ten tysięczny klaps trafił na licytację. - To cenny dla mnie przedmiot, bo pochodzi od bliskich mi ludzi. Z wieloma z nich miałem przyjemność pracować również przy poprzednich filmach - podkreśla reżyser.

Na aukcji znajdziemy też jedyny w swoim rodzaju plakat z filmu "Kler". Jedyny, bo podpisali się na nim członkowie zespołu Behemoth z Adamem "Nergalem" Darskim na czele.

Źródło: aukcje.wosp.org.pl Tysięczny klaps z filmu "Kler" przekazał Wojciech Smarzowski

LICYTACJA KLAPSA Z "KLERU"

LICYTACJA PLAKATU FILMU "KLER" Z AUTOGRAFAMI ZESPOŁU BEHEMONT

Wśród filmowych rekwizytów przekazanych na WOŚP jest też unikatowy model samolotu Spitfire, przygotowany specjalnie na potrzeby filmu "Dywizjon 303. Historia prawdziwa".

Samolot - jak podają darczyńcy - ma 2,06 metra rozpiętości oraz 2 metry długości. Wykorzystywany był do produkcji efektów specjalnych: walk powietrznych.

Źródło: aukcje.wosp.org.pl Model wykorzystywany był do nagrania efektów specjalnych

LICYTACJA SPITFIRE'A Z FILMU "DYWIZJON 303. HISTORIA PRAWDZIWA"

Katarzyna Dąbrowska, która w serialu "Belfer" wciela się w rolę Marty Mirskiej, przekazała na licytację WOŚP serialowy naszyjnik. Wykonany jest z różowego złota, ma też zawieszkę wysadzaną brylancikami.

Do biżuterii, która zagrała w niemal każdej scenie w serialu, w której pojawiała się aktorka, zwycięzca aukcji otrzyma też pierwszy sezon serialu na DVD z podpisami aktorów.

- Ten naszyjnik nieraz przyniósł mi szczęście, dlatego bardzo chciałam, żeby w "Belfrze" zagrał. Mam nadzieję, że komuś sprawi dużo radości i szczęścia. A na pewno dzieciakom, które skorzystają na tej licytacji. Dodatkowo osobiście wam ten pakiet wręczę - mówi Dąbrowska.

Oglądaj Wideo: rzeczyodserca.pl Z serialu na WOŚP. Katarzyna Dąbrowska przekazała naszyjnik z "Belfra"

LICYTACJA NASZYJNIKA Z "BELFRA"

"Pomaganie jest dziecinnie proste"

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy powstała w 1993 roku. Od tego czasu co roku, na początku stycznia, organizuje wielką zbiórkę pieniędzy. Za zebrane środki kupuje i przekazuje w darze, przede wszystkim szpitalom dziecięcym w Polsce, najnowocześniejszy sprzęt medyczny.



Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W ciągu 26 Finałów fundacja zebrała i przeznaczyła na wsparcie polskiej medycyny ponad 951 mln złotych.



27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy gra pod hasłem "Pomaganie jest dziecinnie proste. Gramy dla dzieci małych i bez focha". Celem zbiórki jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

