Chcemy, aby 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy miał taki przekaz: łączy nas ogromna chęć pomagania innym - mówił Jerzy Owsiak podczas ostatniej konferencji przed niedzielnym finałem. Odbywa się on pod hasłem: "Pomaganie jest dziecinnie proste".

Zebrane w tym roku pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

Owsiak: nie chcemy się z nikim ścigać

- Jesteśmy. Żaden troll internetowy tego nie zmieni i żaden hejt tego nie podważy. My, Polacy, lubimy sobie pomagać nawzajem. Robimy to w sposób cudowny, fantastyczny – oznajmił w piątek prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak podczas konferencji prasowej przed niedzielnym 27. Finałem WOŚP.



Podkreślił, że Orkiestra będzie grała wszędzie, gdzie są Polacy. Główny koncert WOŚP zacznie się w Warszawie na placu Defilad o godzinie 14.30, a zakończy się o 22.00.

- Nie chcemy się z nikim ścigać, konkurować, mówić, w czym jesteśmy lepsi, że mamy więcej możliwości. Mamy tyle, ile nam dają ludzie. Chcemy, aby 27. finał miał taki przekaz, że łączy nas ogromna chęć pomagania innym, jeżeli się komuś to nie podoba, niech nam po prostu nie przeszkadza – oznajmił.

Podkreślił, że "nie ma focha na nikogo", ale przyznał, że "są ludzie, którym to, co robimy, nie przypada do smaku, do gustu" .

Już uzbierano na tomograf lub rezonans

Owsiak podkreślił, że już na dwa dni przed rozpoczęciem finału na koncie WOŚP jest ponad 7,6 mln zł. - Kiedy zaczynaliśmy 27 lat temu zebrano (łącznie) ponad 3,5 mln zł. Było to ponad milion dolarów. Byliśmy dumni z tego – wspominał.

- Teraz rozpoczynamy finał i mamy na koncie tyle pieniędzy, że możemy już zrealizować jedną z potrzeb, o których będziemy mówili podczas finału: kupić tomograf komputerowy albo rezonans magnetyczny, bo tyle mniej więcej to kosztuje - przekazał.



Zaznaczył, że gdyby WOŚP chciał zrealizować wszystkie potrzeby, z którymi do fundacji zgłaszają się szpitale pediatryczne, potrzeba by było 250 mln zł.



- Na tym polega istota działań organizacji pozarządowych, czyli wsłuchanie się w potrzeby, a następnie bardzo szybkie reagowanie – wyjaśnił. Zapewnił, że żadna organizacja pozarządowa na świecie swoim działaniem nie podważa tego, co robią agendy rządowe.

"Robimy rzeczy niezwykłe"

Prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zwrócił uwagę, że tekturowe puszki, w które wolontariusze zbierają pieniądze, można "palcem otworzyć", ale nikt tego nie robi.

Jego zdaniem świadczy to o tym, że "robimy rzeczy niezwykłe". - Ta tekturowa skarbonka bije na głowę wszystkie opowieści, w jaki sposób możemy być ze sobą razem - mówił.

Jerzy Owsiak przypomniał, że tym roku Finał odbędzie się bez pokazu fajerwerków. Zaprosił wszystkich na godzinę 20 na czterominutowe widowisko, jakim będzie "Światełko do Nieba".

- Damy do wiwatu, jak możemy i chcemy spróbować zrobić coś innego, ale obiecujemy wam, że będzie to wielkie widowisko - zapewniał Owsiak.

TVN będzie cały czas towarzyszyć Orkiestrze

Dyrektor programowy Grupy TVN Edward Miszczak podczas konferencji prasowej przypomniał, że "ci, co nie grają, też korzystają".

- Chcę im wszystkim powiedzieć: (...) może wam serce zastuka, że warto jednak wesprzeć Owsiaka, bo potem z tego korzystacie - podkreślił.

Przekazał, że "my jako TVN oddajemy trzy kanały, czyli kanał główny, TTV i TVN24".

- Zaczynamy o 8.30 w "Dzień Dobry TVN" i myślę, że będziemy towarzyszyć cały czas Orkiestrze, jak nie na tej antenie, to tamtej - zapewniał. Podkreślał, że "tego będzie bardzo dużo".

- Zapraszam do oglądania i trzymajmy za Jurka (kciuki), żeby mu gardło nie wysiadło - mówił Miszczak.

WOŚP coraz bliżej miliarda

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy powstała w 1993 roku. Od tego czasu co roku, na początku stycznia, organizuje wielką zbiórkę pieniędzy. Za zebrane środki kupuje i przekazuje w darze, przede wszystkim szpitalom dziecięcym w Polsce, najnowocześniejszy sprzęt medyczny.



Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W ciągu 26 Finałów fundacja zebrała i przeznaczyła na wsparcie polskiej medycyny ponad 951 mln złotych.

