"Jeżeli będziemy się z czymś ścigać, to z 40 milionami do miliarda"

Od szóstej rano jesteśmy w TVN24, o 8:30 nasze pierwsze wejście w "Dzień Dobry TVN" - zapowiada szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak. - Już teraz brakuje nam 40 milionów do miliarda, sumy abstrakcyjnej - dodał.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już 27. raz. Po raz trzeci wspólnie z Grupą TVN i to w programie "Dzień Dobry TVN" Jerzy Owsiak oficjalnie rozpocznie tegoroczny Finał. O godzinie 5:55 na antenie TVN24 rozpocznie się program specjalny ze studia znajdującego się w Miasteczku WOŚP na warszawskim pl. Defilad.

"Wszyscy jesteśmy już w blokach startowych" - Odpaliliśmy... czytaj dalej » Przed Pałacem Kultury i Nauki zbudowane zostało m.in. ogromne studio telewizyjne, gdzie znajduje się centrum WOŚP, scena koncertowa i inne atrakcje dla wszystkich, którzy będą chcieli odwiedzić Orkiestrę.

Tutaj też o godzinie 14. rozpocznie się koncert, wspólne zajęcia zumby oraz wystartuje tradycyjny już bieg "Policz się z cukrzycą". Aż pięć tysięcy osób w charakterystycznych pomarańczowych koszulkach pobiegnie stołecznymi ulicami. Za pieniądze ze sprzedaży pakietów startowych zostaną zakupione pompy insulinowe dla kobiet ciężarnych z cukrzycą oraz materiały do nauki pierwszej pomocy.

- Pamiętajcie państwo, że to studio (na pl. Defilad - red.) jest dla was otwarte. Mamy duży namiot, szatnię. Jeżeli tylko będziecie mieć państwo chwilę czasu, żeby się rozebrać, chwilę poczekać i wejść do studia, możecie być już od 8.30 tutaj z nami i tak aż do godziny 24., kiedy planujemy zakończyć - podkreślił Jerzy Owsiak.

Orkiestrowe atrakcje zaplanowano jednak w wielu miejscowościach Polski i na całym świecie.

Fundacja WOŚP przygotowała również specjalną mapę, na której wyszukać można wszystkie wydarzenia odbywające się w wybranej okolicy. Mapa jest aktualizowana na bieżąco.

W całej Polsce organizowane są również Orkiestrowe biegi uliczne, a ich listę można znaleźć tutaj.

Wirtualna mapa orkiestrowych serc

Dzięki widzom TVN24 będziemy pokazywać, jak tego dnia gracie z Orkiestrą w każdym miejscu na świecie. Jak włączyć się w tworzenie wielkiej mapy orkiestrowych serc? To proste. Wystarczy zamieścić publiczny post w mediach społecznościowych, dodając #WOSPwTVN24 oraz nazwę miejscowości, w której gracie, poprzedzoną hasztagiem. Wasze zdjęcia i nagrania pokażemy na antenie TVN24 i w portalu tvn24.pl.

- Czekamy na każdą fotę, na każde ujęcie, na każdy filmik, z każdego zakątka. Nie tylko Polski, ale i świata. W ten sposób będziemy wiedzieli, jak gracie, będziecie wy nam i my wam przekazywali moc niesamowitej energii - zaapelował Jerzy Owsiak. - Czekamy na każdy sygnał od was - dodał.

Źródło: tvn24 Stwórzcie razem z nami wielką mapę orkiestrowych serc

"Jeżeli będziemy się z czymś ścigać, to z 40 milionami do miliarda"

- Rekordem jest to, że gramy, że w ogóle gramy. To już 27. raz. To już jest pobicie wszelkich rekordów - zauważył.

Identyfikator, puszka i serduszka. Jak rozpoznać wolontariusza Wielkiej Orkiestry 13 stycznia zagra... czytaj dalej » Owsiak w rozmowie z TVN24 zaznaczył, że chociaż tegoroczny Finał jeszcze nie ruszył, to na koncie tegorocznej Orkiestry jest już ponad 10 mln zł.

- Już teraz brakuje nam 40 milionów do miliarda, sumy abstrakcyjnej - powiedział. - Jeżeli będziemy się z czymś ścigać, to z 40 milionami do miliarda. A później zobaczymy jak to się zakończy. O godzinie 24. będziemy znali takie wstępne wyniki - dodał.

WOŚP coraz bliżej miliarda

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy powstała w 1993 roku. Od tego czasu co roku, na początku stycznia, organizuje wielką zbiórkę pieniędzy. Za zebrane środki kupuje i przekazuje w darze, przede wszystkim szpitalom dziecięcym w Polsce, najnowocześniejszy sprzęt medyczny.

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna. W ciągu 26 Finałów fundacja zebrała i przeznaczyła na wsparcie polskiej medycyny ponad 951 mln złotych.

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się pod hasłem "Pomaganie jest dziecinnie proste. Gramy dla dzieci małych i bez focha". Celem zbiórki będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

