Przetrwał Holocaust grając na łyżkach. Dziś gra na perkusji i dla WOŚP

Do swojego pierwszego zespołu muzycznego dołączył w austriackim obozie koncentracyjnym Mauthausen. Grał w nim na… łyżkach. Teraz Saul Dreier ze swoim zespołem Holocaust Survivor Band gra, jak zapewnia, "dla całego świata". Teraz także dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

GRUPA TVN JEST GOSPODARZEM I PARTNEREM 27. FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.

Urodził się w Krakowie. Jego rodzice zginęli w obozie koncentracyjnym. Saulowi nigdy nie udało się dowiedzieć, w którym. Wie tylko, że było to albo w Treblince, na Majdanku albo w Bełżcu. On sam w czasie wojny był w trzech obozach, pracował w fabryce Oskara Schindlera. W obozie Mauthausen-Gusen, przyłączył się do męskiego chóru założonego przez samego Tadeusza Kantora.

– Nie mieliśmy, co jeść, ale siedzieliśmy i śpiewaliśmy - wspominał Saul Dreier przy okazji koncertów Warszawie w 2016 roku.

"Uganiam się za wszystkimi historiami ze starszych czasów. Wiśniewski laureatem Nagrody POLIN Tomasz... czytaj dalej » On w obozowym chórku wybijał rytm dwiema metalowymi łyżkami. Dziś jest perkusistą. Na WOŚP przekazał swoje ukochane pałeczki. Z autografem. Można je licytować TUTAJ.

Grają dla wszystkich

- Chciałem przeżyć i stąd ta muzyka. A teraz chcemy grać dla całego świata. Chcemy pokoju dla wszystkich ludzi: żydów, katolików, czarnych, białych, zielonych… Wszystkich! - przekonuje Dreirer.

Holocaust Survivor Band gra głównie muzykę klezmerską i jej wariacje. Członkowie zespołu mówią, że to muzyka ich młodości – wspomnienie świata bez Hitlera.

Saul gra z zapałem i z nie mniejszym udziela się w mediach społecznościowych. Głosi ideę miłości i braterstwa. "Moją misją było i będzie szerzenie pokoju na świecie" – pisze muzyk na swoi profilu na Facebooku. W innym wpisie przekonuje, że "żyć to znaczy czerpać przyjemność z muzyki".

"Zmień świat"

Chce pomagać i pomaga. W maju zeszłego roku nagrał w Warszawie "klip dla pokoju na świecie". Przed kamerą Saulowi towarzyszyli młodzi muzycy: Gad Elbaz i Dudu Fisher oraz 80 dzieci. Muzykę i tekst do utworu "Change the world" (ang. "Zmień świat") napisała Cecelia Margules.

Klip zaczyna się od Saula składającego wieniec w kształcie Gwiazdy Dawida przed warszawskim Pomnikiem Bohaterów Getta. "Walcz z falą mroku, znajdź swoje światło. (…) Nauczmy się dziś żyć i kochać niczym bracia" – śpiewa Gad Elbaz.

Źródło: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Saul przekazał na WOŚP pałeczki perkusyjne

"Chcemy pokazać Hitlerowi"

"Chylimy głowy przed wszystkimi, którzy stali się ofiarami straszliwego Holokaustu" Działalność... czytaj dalej » W skład Holocaust Survivor Band wchodzą perkusista Saul i akordeonista Ruby. Chętnie łączą siły z innymi muzykami - na scenie towarzyszyli im między innymi Lipa Schmeltzer i Gad Elbaz, a także Muniek Staszczyk, wokalista T.Love.

Jako pierwszej o pomyśle stworzenia zespołu muzycznego Saul powiedział swojej żonie. Usłyszał od niej, że jest wariatem. Mimo to decyzja zapadła. Wtedy w 2014 roku znalazł Reuwena "Ruby’ego" Sosnowicza – też ocalałego z Holocaustu. Saul kupił perkusję, Ruby od wojny miał jeszcze akordeon - i się zaczęło.

- Wcześniej byliśmy obcy ludzie, dziś jak bracia – mówi Saul. Saul ma 95 lat, Ruby 91. Razem założyli Holocaust Survivor Band.

- Chcemy zagrać dla tych sześciu milionów ludzi, którzy zginęli (w holokauście – red.). Chcemy pokazać Hitlerowi, że żyjemy i że nadal gramy muzykę – tłumaczył Ruby przy okazji koncertu w Warszawie w 2016 roku.

Sosnowicz, podobnie jak Saul, pochodzi z Polski, a po wojnie wyemigrował do USA. Mężczyzna urodził się w Warszawie, jako nastolatek cudem uciekł z getta. Przetrwał dzięki pomocy polskiego rolnika, w którego oborze się ukrywał przez trzy lata.

- Niektórzy ludzie byli dobrzy. Pomagali. Rolnik zrobił rzecz wielką. Gdyby Niemcy się dowiedzieli, zabiliby go - wspominał Ruby w rozmowie z internetowym wydaniem "Times of Israel".

Dziś też są dobrzy ludzie.

WOŚP coraz bliżej miliarda

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy powstała w 1993 roku. Od tego czasu co roku, na początku stycznia, organizuje zbiórkę pieniędzy. Za zebrane środki kupuje i przekazuje w darze, przede wszystkim szpitalom dziecięcym w Polsce, najnowocześniejszy sprzęt medyczny. W trakcie 26 Finałów fundacja zebrała i przeznaczyła na wsparcie polskiej medycyny ponad 951 mln złotych.

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 13 stycznia. Orkiestra zagra pod hasłem "Pomaganie jest dziecinnie proste. Gramy dla dzieci małych i bez focha". Celem zbiórki będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

ZOBACZ NASZ SPECJALNY SERWIS #WOSPwTVN24 2019