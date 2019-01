Ponad 92 miliony złotych na koncie. Najlepsze momenty i aukcje 27. Finału WOŚP

W dniu wielkiego, 27. Finału nie liczy się wiek, tylko dobre chęci i pomysł. Jedni biegali, drudzy morsowali, inni wyszli po prostu na spacer z psem. W tym roku dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pieniądze zbierało prawie 120 tysięcy wolontariuszy. W Polsce i na świecie zarejestrowano ponad 1700 sztabów. 27. Finał WOŚP zakończył się z kwotą 92 143 798 złotych.

GRUPA TVN JEST GOSPODARZEM I PARTNEREM 27. FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w niedzielę grała po raz 27 - w tym roku pod hasłem "Pomaganie jest dziecinnie proste. Gramy dla dzieci małych i bez focha". W zbieraniu pieniędzy uczestniczyło ponad 1700 sztabów w całej Polsce i kilkadziesiąt kolejnych w różnych zakątkach świata. Na ulice z puszkami ruszyło 120 tysięcy wolontariuszy.

27. Finał WOŚP zakończył się z deklarowaną kwotą 92 143 798 złotych.

ZOBACZ NASZ SPECJALNY SERWIS #WOSPwTVN24 2019 >>>



TAK RELACJONOWALIŚMY 27. FINAŁ WOŚP >>>



Przedstawiamy najlepsze momenty z 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:

1. Na sopockiej plaży można było legalnie pojeździć czołgiem. We Wrocławiu biegali tyłem, a w Zielonej Górze utworzono tor z przeszkodami - do pokonania był dystans nawet 32 kilometrów.

Oglądaj Wideo: tvn24 Czołgi jadą na WOŚP

2. Dla WOŚP można także skoczyć. W Warszawie skakali z 14. piętra, oczywiście bezpiecznie. Stowarzyszenie Zero Grawitacji wraz z największym warszawskim sztabem umożliwiło specjalny skok na bungee. Lina do skoku w układzie roll jump, zawisła pomiędzy budynkami przy Dantego 1 i Szekspira w Warszawie. Skok można było oddać od godziny 10 do godziny 17.

3. Do puszek pieniądze zbierali i młodsi i starsi. Czasami całymi rodzinami - bo w tym dniu wiek nie ma znaczenia, liczą się chęci i pomysł. 82-letni pan Marian zbiera od początku istnienia WOŚP.

Pan Marian "zakochał się" w orkiestrze, gdy miał 55 lat. Był nauczycielem w Kłodzku i zapalonym harcerzem. Jest nim zresztą do dziś. I to właśnie w harcówce - którą prowadzi wraz z żoną - gromadzi pamiątki z kolejnych finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kilkanaście lat temu część z nich zalała powódź.

4. Rodzina z Zielonej Góry nie opuściła żadnego finału WOŚP. Kwestują od 27 lat. W tym roku dodatkowo z nimi po raz pierwszy oficjalnie z własną puszką kwestuje syn pana Michała - 7-letni Piotruś.

Oglądaj Wideo: tvn24 Rodzina z Zielonej Góry nie opuściła żadnego finału WOŚP. Kwestują od 27 lat

5. W Warszawie odbył się 13. bieg "Policz się z cukrzycą". Jak co roku 5000 uczestników przebiegło 5 kilometrów ulicami centrum Warszawy, a za datki zebrane przy rejestracji na bieg zostaną zakupione pompy insulinowe dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.

Dzięki Biegom WOŚP "Policz się z cukrzycą" organizowanym w latach 2014-2017 kupiono już 43 pompy dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.

Oglądaj Wideo: tvn24 Wielka rozgrzewka przed biegiem "Policz się z cukrzycą"

6. W Toruniu po raz kolejny Wielka Ściskawa. W Poznaniu natomiast wielki maraton spinningowy, w którym brał udział prezydent miasta Jacek Jaśkowiak. Za każdy kilometr na konto Orkiestry trafiają dwa złote.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Wielka Ściskawa" w Toruniu

7. Jako pierwsze grę z WOŚP rozpoczęło Auckland w Nowej Zelandii. - Kiedy my zaczynaliśmy, wy jeszcze spaliście - mówili tamtejsi mieszkańcy.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Kiedy wy spaliście, my już zaczęliśmy grać". Auckland jako pierwsze rozpoczęło grę z WOŚP

8. Po raz pierwszy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała w Moskwie. Z tamtejszego sztabu relacjonował korespondent "Faktów" TVN Andrzej Zaucha.

9. "Dmuchawce latawce wiatr" w ramach 27. Finału WOŚP wybrzmiało prosto z Japonii. Wśród kwestujących byli japońscy studenci polonistyki.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Dmuchawce latawce wiatr" prosto z Japonii w ramach 27. Finału WOŚP

10. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała też w niedzielę w Stanach Zjednoczonych. O szczegółach prosto z Chicago mówił dziennikarz TVN24 Jan Pachlowski. W ubiegłym roku z samego Chicago na konto WOŚP popłynęły 182 tysiące dolarów.

Oglądaj Wideo: tvn24 Relacja z Chicago

11. Ksiądz z elbląskiej parafii polskokatolickiej przekazał pieniądze zebrane na tacę na rzecz WOŚP. - Może choć trochę dołożymy do dobra, jakie czyni się tego dnia - komentował.

12. Zwierzęta też miały swój udział w 27. Finale. Alpaki również grały w niedzielę z WOŚP.









14. Zobacz, jak Reporterzy 24 grali z WOŚP. Wasze relacje tworzyły wielką mapę orkiestrowych serc.

Oglądaj Wideo: Reporterzy 24/Kontakt 24 Reporterzy 24 grają z WOŚP

15. Finał WOŚP się zakończył z deklarowaną kwotą 92 143 798 złotych. Licznik o godzinie 19 pokazał 48 597 530 złotych. Oznacza to, że od 1993 roku WOŚP zebrała ponad miliard złotych.

Oglądaj Wideo: tvn24 Od 1993 roku WOŚP zebrała ponad miliard złotych



Przedstawiamy również najlepsze aukcje dla WOŚP:

1. Prezydent Andrzej Duda przekazał na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy góralską kurtkę. Aukcję wsparła także małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda. Na aukcji można wylicytować jej sukienkę z żakietem i zdjęcie.

2. Adam Bielecki na aukcję WOŚP wystawił swój kask. To w tym kasku ratował Elisabeth Revol razem z Denisem Urubko podczas akcji na Nanga Parbat. Dwa tygodnie od tej akcji to właśnie ten kask uratował polskiemu himalaiście życie. - Podczas wspinaczki do obozu pierwszego na K2 zostałem ugodzony w głowę kamieniem. Skończyło się to tak, że dwóch moich kolegów musiało założyć mi sześć szwów - cztery na głowie i dwa na nosie. Ale niewątpliwie, gdyby nie ten szczególny kask, pewnie dziś nie mógłbym o tym wam opowiadać - mówił Bielecki.

3. Z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy jak co roku grają Anna i Robert Lewandowscy. - Ja zaproponowałam wspólny trening w Healthy Center by Ann oraz miejsce w siedmiodniowym obozie, a Robert zaprasza na spotkanie zwycięzcę licytacji - powiedziała Ania przed wielkim finałem organizowanej po raz 27. akcji WOŚP.

4. Na licytacjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znajdziemy także przekrój bombek choinkowych. Z podpisami gwiazd czy sędziów, puchate, w kształcie myszy czy serca. Z napisem "Konstytucja" i bez niego. Największym hitem są bombki ze słowem roku - "Konstytucja" wybranym w konkursie organizowanym przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

5. Piosenkarka Magda Steczkowska na charytatywną aukcję na rzez Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wystawiła niezwykłą czapkę z Ekwadoru. Powstała ona w ramach zadania wyznaczonego uczestnikom programu "Ameryka Express" TVN.

6. Suknie wieczorowe i ślubne, wspólna gra w squasha i bieganie, a także zaproszenia do teatru - gwiazdy Grupy TVN Discovery Polska również odpowiedziały na zaproszenie do udziału w akcji Rzeczy od Serca, w ramach której organizowane są aukcje internetowe dla WOŚP.

7. Zdjęcie Anny Przybylskiej z dziećmi na aukcji WOŚP.

8. Fotel, o który pobiło się dwóch starostów. Kłócili się, który z nich faktycznie powinien sprawować władzę w powiecie. Najpierw były przepychanki, potem już bójka, w wyniku której jeden z polityków zranił się w rękę, a radna spadła ze schodów i trafiła do szpitala. Tak wyglądała w 2016 roku walka o fotel starosty w Słubicach (woj. lubuskie). Teraz mebel trafił na licytację WOŚP.

9. Koszulki Napoli na aukcji WOŚP.

10. Dawid Podsiadło przekazał kiosk, w którym sprzedawał draże.

11. Czy lans i pomaganie mogą iść w parze? Bracia Collins mówią: tak! Szczęśliwiec, który wylicytuje specjalnie przygotowanego przez nich na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Rolls-Royce'a, zyska szacunek wszystkich.

12. Przetrwał Holocaust, grając na łyżkach. Dziś Saul Dreier gra na perkusji i dla WOŚP. Urodził się w Krakowie. Jego rodzice zginęli w obozie koncentracyjnym. Saulowi nigdy nie udało się dowiedzieć, w którym. Wie tylko, że było to albo w Treblince, albo na Majdanku, albo w Bełżcu. On sam w czasie wojny był w trzech obozach, pracował w fabryce Oskara Schindlera. W obozie Mauthausen-Gusen przyłączył się do męskiego chóru założonego przez samego Tadeusza Kantora.

Dreier w obozowym chórku wybijał rytm dwiema metalowymi łyżkami. Dziś jest perkusistą. Na WOŚP przekazał swoje ukochane pałeczki. Z autografem. Można je licytować TUTAJ.

13. Dziurawa felga, auto "brzydkie jak noc", strój yeti - takie cuda tylko na WOŚP-owych aukcjach.

14. Z okazji 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy można pobujać w obłokach z prezydentem Wrocławia. Jacek Sutryk na aukcję wystawił wspólny lot balonem. Ale nie tylko. Jest też coś dla amatorów biegania.

15. Pojedynek bokserski z prezydentem Poznania. Prezydent Poznania przeprowadzi trening bokserski ze zwycięzcą lub zwyciężczynią aukcji - niezależnie od tego, czy będzie to osoba mająca doświadczenie w sportach walki, czy też ktoś początkujący. Trening będzie dostosowany do umiejętności zwycięzcy i odbędzie się w klubie bokserskim w Poznaniu.

16. Żona prezydenta Poznania oddaje Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy swój oprawiony wyrok sądu.

"Jestem wk***iona" - grzmiała Joanna Jaśkowiak na proteście kobiet. Dziś mówi, że jest "bardzo szczęśliwa". Bo nie dość, że sąd uniewinnił ją za wulgaryzm, to złość może teraz pomóc w ratowaniu życia i zdrowia małych dzieci.

Jaśkowiak zdecydowała się podarować WOŚP wyrok kończący jej "przygodę" sądową między innymi dlatego, że w zeszłym roku samo policyjne wezwanie wylicytowano za okrągłe 10 tysięcy złotych (i wezwanie, i proces dotyczyły tego samego: użycia wulgaryzmów w miejscu publicznym).

17.Na aukcjach WOŚP nie można kupić żywego zwierzęcia, ale można kupić kontakt z nimi jako pomoc dla siebie.

Wygrać można voucher na alpakoterapię, a Anita Stefek przyjedzie ze Szczepanem i Tońciem. Zajęcia potrwają godzinę w pomieszczeniu lub na zewnątrz, może wziąć w nich udział do 30 osób.

Anita ma dyplom pedagoga, legitymację alpakoterapeuty oraz certyfikat MEN potwierdzający umiejętności i uprawnienia. A jej dwaj towarzysze - Szczepan i Tońcio - mają ciepłą, gęstą, puszystą, hiperalergiczną wełnę, którą dzieci porównują do poduszki.

18. Alpaki są wyjątkowo aktywne w tegorocznym finale WOŚP. Na spacer z alpakami zaprasza vlogerka Agnieszka Grzelak.

Oglądaj Wideo: You Tube Agnieszka Grzelak zaprasza na spacer z alpakami

19. Te zwierzęta można poznać także w ich stajni w Iwierzycach w województwie podkarpackim. Wystarczy wylicytować Dzień w Radosnej Zagrodzie. Prócz alpak mieszkają tam - i czekają na zwycięzców - psy oraz konie.

Źródło: Charytatywni.Allegro.pl Radosna Zagroda w Iwierzycach

Wszystkie aukcje możesz śledzić pod adresem aukcje.wosp.org.pl.