Siostry "Pingwiny" sercem za WOŚP. "Pomogli chłopakom, kiedy brakowało nam na chleb"

Dziś opiekują się niepełnosprawnymi w pięknym, nowoczesnym domu. A jeszcze pięć lat temu brakowało im na chleb. Wtedy dominikankom z Broniszewic pomogła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. - Zaskoczyła nas szybkość działania, brak formalności. Najpierw sprzęt, potem podpis - mówią siostry. I tak współpracują już od pięciu lat.

Wielki finał przed nami, a na koncie WOŚP już ponad milion złotych Dzięki zbiórce... czytaj dalej » Pięć lat temu jeszcze nikt nie słyszał o sympatycznych dominikankach z Broniszewic, które opiekują się niepełnosprawnymi chłopcami.

Wraz z podopiecznymi mieszkały wtedy w starym pałacyku. Wielu prosiły o pomoc, a tę zaoferowała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

- To była pierwsza fundacja, która odpowiedziała na nasze zapotrzebowanie, kiedy w naszym domu było bardzo biednie, kiedy brakowało pieniędzy nawet na chleb - opowiada siostra Eliza.

"Najpierw sprzęt, potem podpisy"

Wtedy jedenastu chłopców otrzymało materace przeciwodleżynowe.

- To było niesamowite, że od prośby napisanej mailem za chwilę był telefon od samego Jurka Owsiaka i za miesiąc chłopcy leżeli już na takich super wypasionych materacach, na które normalnie stać by nas nie było. Komfort życia chłopaków automatycznie tak wzrósł, że nawet nam się to nie śniło - wspomina siostra Eliza.

I tak ta współpraca wciąż trwa. Co roku siostry proszą WOŚP o kolejne sprzęty: ssaki, koncentratory tlenu,termometry. A fundacja zawsze odpowiada na ich prośby.

-To, co nas niezmiennie zaskakuje to szybkość działania, brak formalności. Najpierw sprzęt, potem podpisy. Zupełnie inaczej niż to działa w większości fundacji - zwracają uwagę dominikanki.

"Jesteśmy wdzięczne wszystkim, którzy otworzyli serca"

Siostry z Broniszewic opiekują się 56 chłopcami z niepełnosprawnością. Zapewniają czyste łóżka, wyżywienie, ubrania. Ich ośrodek mieścił się wcześniej w miejscowym pałacyku. Potrzebna była nowa siedziba, ale na to nie było pieniędzy.

O dominikankach i ich szczytnym celu zbiórki zrobiło się głośno, kiedy zamieściły na swoim fanpage'u krótki film, w którym przemierzają korytarz, drepcząc jak pingwiny. I tak dzięki swojej pomysłowości i dystansowi podbiły serca darczyńców. Uzbierały środki na budowę i wyposażenie nowego Domu dla Chłopaków.

Budowa trwała 22 miesiące.

- Bardzo jesteśmy wdzięczne wszystkim, którzy otworzyli serca i sprawili, że możemy tu kolejny miesiąc mieszkamy - po raz kolejny dziękuje siostra Regina.

