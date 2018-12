Wielki finał przed nami, a na koncie WOŚP już ponad milion złotych





Dzięki zbiórce internetowej i aukcjom na konto fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy trafiło już 1 221 138 złotych - poinformował we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Jurek Owsiak. - Potrafimy się dzielić - dodał.

GRUPA TVN JEST GOSPODARZEM I PARTNEREM 27. FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.

"Mamy mnóstwo rzeczy, aż trudno wymienić". Internetowe aukcje WOŚP już trwają Trwa zbiórka... czytaj dalej » 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 13 stycznia. Orkiestra zagra pod hasłem "Pomaganie jest dziecinnie proste. Gramy dla dzieci małych i bez focha". Celem zbiórki będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

Jurek Owsiak przekazał w sobotę we "Wstajesz i weekend" w TVN24, że na konto fundacji wpłynęło już 1 221 138 złotych dzięki internetowej zbiórce i aukcjom.

Na aukcjach znajdziemy m.in. czerwoną walizkę, z którą Martyna Wojciechowska podróżowała podczas ostatniej edycji programu "Kobieta na krańcu świata", rower Kasi Stankiewicz czy zaproszenie do Teatru 6. Piętro od Tomasza Sianeckiego ze "Szkła kontaktowego".

Do wylicytowania jest również m.in. dzień w górach z Andrzejem Bargielem.

"Potrafimy dawać"

Ostatnie przygotowania przed 27. finałem WOŚP Tysiące... czytaj dalej » Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy utworzyła w tym roku 1700 sztabów. Pieniądze podczas finału WOŚP zbierać będzie 120 tysięcy wolontariuszy.

- Kiedy był pierwszy finał mieliśmy wydrukowanych 250 tysięcy serduszek, teraz 35 milionów - powiedział Owsiak.

Jak mówił, trwają dyskusje dotyczące sensu działalności WOŚP. Według niego jednak, "najbogatsze kraje, te które są najbardziej rozwinięte, mają najlepsze fundacje, nie kraje biedne".

- Kiedyś nam Amerykanie powiedzieli, gdy parę ładnych lat temu opowiadaliśmy o tym, co robimy: to jest właśnie demokracja - wspominał.

- Kiedyś mi się kojarzyło, że jak będziemy mówili demokracja, to będziemy krajem bogatym jak Zachodnia Europa (...) Nie. Demokracja też oznacza filozofię. Potrafimy się dzielić. Potrafimy dawać to, co mamy innym - mówił.

Dodał, że różnego rodzaju akcje charytatywne wskazują, że "Polacy natychmiast pokazują, że można na nich liczyć".

Bez Światełka do Nieba

Podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zamiast tradycyjnego Światełka do Nieba, które dotychczas miało formę pokazu sztucznych ogni, przygotowane zostało widowisko.

- Wpisaliśmy się w tę narrację pana prezydenta Warszawy i wielu prezydentów innych miast, jeżeli chodzi o strzelanie. Nie będzie Światełka do Nieba w taki sposób jak to było zawsze (...) Będzie niesamowity pokaz, zupełnie coś innego - powiedział Owsiak.