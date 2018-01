Przy odrobinie szczęścia i dużej determinacji w licytacji podczas aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy można ubrać się od stóp do głów. - Jestem zwolenniczką noszenia sportowych butów do sukienek. Jeśli Jurek Owsiak ma małe stopy, a kobieta jest wysoka, to świetnie będą pasowały do wystawionej na licytacji sukienki - co z czym połączyć radzi stylistka Wiganna Papina.

Oto, co ze swoich szaf wyciągnęli celebryci, sportowcy i politycy, żeby wesprzeć WOŚP:

Buty dyrygenta i na scenę

Żeby zacząć z odpowiednim przytupem, warto skusić się na buty samego Jurka Owsiaka. Czerwone, skórzane, stylizowane na martensy glany to prezent od szewca z Łodzi. Szef Orkiestry zapewnia, że buty są "super do chodzenia".

Źródło: Allegro Charytatywni / WOŚP Buty Jurka Owsiaka to hit - ocenia stylistka

Wzbudziły też zachwyt stylistki, która uznała je za najmodniejszy z oferowanych przedmiotów. - Jako stylistka nie przebadam za czerwonymi butami u mężczyzn, chyba że są to buty sportowe albo buty Jurka Owsiaka – deklaruje Papina.

Panie (i nie tylko) natomiast mogą skusić się na sceniczne obuwie Floor Jansen z zespołu Nightwish. Czarne kowbojki z białymi zdobieniami towarzyszyły artystce podczas tras koncertowych promujących albumy "Imaginaerum" oraz "Endless Forms Most Beautiful".

Źródło: Allegro Charytatywni / WOŚP Floor Jansen przekazała swoje buty sceniczne

Miłosne rękawice, buty Fabia i bluza Stocha

Zainteresowanie fanów sportu wzbudzą zapewne butyFabiana Drzyzgi. Biało-czerwone, z numerem 11 i napisem "FABIO" doskonale uzupełnią szafę każdego siatkówkomaniaka.

- Te prezenty, które przekazujemy na Orkiestrę, muszą być przemyślane i cenne dla właścicieli. Nie jest sztuką dać coś, co nie jest nam potrzebne, ale sztuką jest dać coś, co jest dla nas cenne. I wtedy jest to też cenne dla osób, które będą to licytować – ocenia stylistka.

Te warunki spełniają z pewnością rękawice Kuby Przygońskiego z rajdu Dakar 2017, będące jednocześnie kolejną odzieżową gratką dla miłośników aktywności fizycznej. Jak podkreśla kierowca, są one dla niego "niezwykle ważne i cenne". - Serduszka, które na nich widać, zrobiła przed startem moja żona Justyna, żebym cały czas pamiętał o rodzinie i domu. Razem z naklejką z zaciśniętą piąstką mojej córeczki na desce rozdzielczej serduszka na tych rękawicach stanowiły coś na wzór talizmanu – wspomina w opisie aukcji rajdowiec.

Doskonałym uzupełnieniem każdej sportowej garderoby będzie bluza treningowaKamila Stocha. Zdaniem stylistki będzie się wspaniale komponowała z czerwonymi trzewikami szefa Orkiestry.

Kapelusz, który dodaje męskości

Mając już stylowe buty i rękawiczki z certyfikatem Orkiestry, można zadbać o pozostałe elementy garderoby. W charakterze eleganckiego nakrycia głowy nada się na przykład kowbojski kapelusz Marcina Prokopa.

Prowadzący "Mam talent!" zapewnia, że oferowany przez niego przedmiot może mieć więcej niż jedno zastosowane. - Skutecznie chronił moją głowę przed słońcem i dodawał męskości w trakcie podróży przez amerykańskie pustynie, prerie, stepy i miasteczka. Może też posłużyć jako część halloweenowego kostiumu Chucka Norrisa albo Jana Marii Rokity – proponuje showman.

Źródło: Allegro Charytatywni / WOŚP Ten kapelusz dodaje męskości - zapewnia Marcin Prokop

Sukienka dziewczyny Wojewódzkiego i z "Listów do M". Petru dorzuca śmieszny t-shirt

Aukcje Orkiestry to również doskonała okazja, żeby ubogacić damską szafę.

Entuzjastki telefonii komórkowej chętnie wybiorą sukienkę, w której Renata Kaczoruk wystąpiła w reklamie jednej z sieci komórkowych. - Przepiękna, delikatna, w cudnym kolorze "brudnego różu" – zachwalają twórcy aukcji.

Miłośniczki filmowych wzruszeń natomiast przychylnym okiem niech spojrzą na świąteczną sukienkę bohaterki "Listów do M 3". Jak czytamy w opisie aukcji, mają być do niej dołączone "gadżety niespodzianki".

A zdaniem Wiganny Papiny, sukienka znakomicie będzie komponowała się z… glanami Owsiaka. – Jeśli tylko Jurek Owsiaka ma raczej małą stopę, a buty kupi pani wysoka, nosząca duży rozmiar obuwia – zaznacza stylistka.

Źródło: Allegro Charytatywni / WOŚP Można licytować sukienkę z "Listów do M.3"

Dla tych, którzy cenią odrobinę tekstylno-politycznego humoru, z pewnością niemałym rarytasem będzie podpisana przez Ryszarda Petru koszulka z napisem "6-ściu króli". To nowe święto polityk powołał do życia za pomocą przejęzyczenia. - Zauważmy, à propos tego kalendarza: odwołujemy rząd Ewy Kopacz. Powołujemy rząd Beaty Szydło. Rozpoczynamy święta. Po świętach, przypomnę, jest Sześciu Króli, tak? I kończy się pierwsze półrocze - perorował polityk podczas briefingu prasowego. Chodziło oczywiście o Święto Trzech Króli.

Źródło: Allegro Charytatywni / WOŚP Koszulka z wpadką językową Ryszarda Petru

Koszulka nie przypadła jednak do gustu stylistce, która stanowczo orzekła, że zabawne t-shirty to "kit". - Nie wiem, czy osoby niezwiązane z polityką w ogóle zorientują się, o co chodzi w tej koszulce. Myślę, że tego rodzaju prezent jest o niczym. Skoro mamy wielkie serca, to niech te dary też będą wielkie, nie tylko jeśli chodzi o cenę, ale też o taką wartość emocjonalną – ocenia Wiganna Papina.

Okulary z "wadą" od Muńka i z opcją na medal od Mai

Tak skompletowaną WOŚP-ową garderobę należałoby uzupełnić o stylowe dodatki. Tutaj aż dwie ciekawe propozycje dla fanów okularów. Czerwone, plastikowe i rodem z lat 90. oferuje Muniek Staszczyk. Wokalista T.Love, jak sam mówi, ma hopla na punkcie okularów. Założył je na swój pierwszy koncert i tak już zostało. Te, które możemy dziś licytować, posiadają dodatkową funkcjonalność: wbudowane w oprawki diody. Niestety nie świecą.

Swoje okulary w odcieniach czerwieni przekazała na aukcję także kolarka Maja Włoszczowska. Mistrzyni startowała w nich na Igrzyskach Olimpijskich.

Źródło: Allegro Charytatywni / WOŚP Okulary Mai Włoszczowskiej

- Czerwień w ogóle jest modna w tym roku, jeśli chodzi o orkiestrę: są czerwone okulary Muńka Staszczyka, okulary Mai Włoszczowskiej. Sukienka, która jest w licytacji, też jest w czerwone kwiaty. Tym bardziej więc tę stylizację można stworzyć pod kątem czerwieni – proponuje Papina.

I coś pod szyję

Darczyńcy WOŚP nie zapomnieli także o biżuterii. Barbara Nowacka przekazała naszyjnik, który otrzymała od mamy.

"Moja mama, Izabela Jaruga-Nowacka, urodziła się w Gdańsku. Kochała morze i bursztyny. I mnie tą miłością zaraziła. Naszyjnik będący przedmiotem licytacji to prezent, który dostałam od mamy w 2001 roku. Ma dla mnie ogromną wartość sentymentalną. Nosiłam go przez wiele lat. Teraz cieszę się, że pieniądze pochodzące z jego sprzedaży pomogą w leczeniu noworodków" – deklaruje polityczka.

Źródło: Allegro Charytatywni / WOŚP Barbara Nowacka naszyjnik dostała od swojej mamy, a teraz przekazuje go na WOŚP

- Biżuteria srebrna, z bursztynem, jest jak najbardziej polska. Zawsze będzie modna i ponadczasowa. Można ją spokojnie zestawić z sukienką, na sportowo też się teraz nosi – tłumaczy Papina. Zatem nie ma przeciwwskazań, by naszyjnik Nowackiej połączyć z bluzą Stocha.

Przez jakiś czas można było też kupić naszyjnik z krzemieniem pasiastym, należący do Agaty Kornhuaser-Dudy. Ta licytacja jednak zniknęła, a zamiast tego osoby chcące wyglądać stylowo jak Pierwsza Dama mogą walczyć o trzyczęściowy kostium w kolorze fuksji – ten sam, w którym żegnała amerykańska parę prezydencką.

Źródło: Allegro Charytatywni / WOŚP Agata Kornhauser Duda przekazała kostium

Spinki na pójście do nieba i mucha Prezydenta

Biżuteria dla panów? Jest! Spinki do mankietów od Szymona Hołowni, w których, jak podkreśla dziennikarz, "wypada pójść do nieba", mają w środku maleńkie kółka zębate, przypominające mechanizm zegara. Mają przypominać noszącemu, że "czas ucieka".

Źródło: Allegro Charytatywni / WOŚP Spinki, w których "wypada pójść do nieba" od Szymona Hołowni

Dodatki dla panów. Są! O panów, którzy preferują nowoczesne koszule z mankietami na guziki, zadbał prezydent Andrzej Duda, przekazując na licytację muszkę smokingową.

Źródło: Allegro Charytatywni / WOŚP Prezydent przekazał muszkę smokingową

Coraz bliżej miliarda

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to ciesząca się największym zaufaniem społecznym organizacja pozarządowa w Polsce.

Powstała w 1993 roku - od tego czasu co roku, na początku stycznia, organizuje wielką zbiórkę pieniędzy. Za zebrane środki Fundacja WOŚP kupuje i przekazuje w darze przede wszystkim szpitalom dziecięcym w Polsce najnowocześniejszy sprzęt medyczny.

W ciągu 25 lat Fundacja zebrała i przeznaczyła na wsparcie dla szpitali ponad 830 mln złotych. 2 stycznia 2018 roku fundacja podała, że na dwa tygodnie przed 26. Finałem WOŚP w różnego rodzaju aukcjach i zbiórkach przekroczono próg miliona złotych.

Celem 26. Finału WOŚP jest pozyskanie środków "dla wyrównania szans w leczeniu noworodków".