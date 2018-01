"Orkiestra gra na całym świecie". Finał WOŚP ruszy w Pekinie





Jurek Owsiak i przedstawiciele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odwiedzą na początku stycznia Chiny. W tym roku w Państwie Środka zlokalizowany będzie jeden ze sztabów 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podjęte przez niego akcje będą umownym początkiem 26. Finału WOŚP, którego partnerem i gospodarzem jest Grupa TVN.

Jurek Owsiak będzie gościem programu "Kropka nad i" TVN24 o godz. 20.

Inicjatorem zbiórki na rzecz WOŚP w Chinach jest bydgoski zespół Roan. Muzycy raz drugi zabierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy na trasę koncertową do Chin. W tym roku od 6 do 9 stycznia do zespołu dołączy Jurek Owsiak, Prezes Zarządu WOŚP.

- W zeszłym roku Szanghaj wyszedł lepiej niż się spodziewaliśmy. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak to zrobić, a zebraliśmy ponad 20 tysięcy, była dobra zabawa - mówił zespół Roan.

Rekordowa Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Rok 2017 pod... czytaj dalej » Roan połączy rozpoczynającą się 6 stycznia trasę koncertową po Chinach z akcjami charytatywnymi, takimi jak licytacje wyjątkowych przedmiotów, spotkania z chińską Polonią i jarmark polskich specjałów.

Pierwszy koncert odbędzie się w Pekinie, w popularnym klubie muzycznym Temple Bar (początek o godz. 18:00, adres: 206 Gulou E St, Dongcheng Qu, Beijing Shi, China, 100007). Muzycy planują m.in. licytację przedmiotów, takich jak koszulki brazylijskich piłkarzy grających w chińskiej lidze oraz oryginalnej gitary z logo Hard Rock Café.

Dzień później odbędzie się koncert w Szanghaju, w klubie muzycznym Hard Rock Café (początek o godz. 18:00, No.249 North Maoming Road, Jing An District, Shanghai, China). Muzycy planują też odwiedziny w polskiej szkole, spotkania z fanami i Polonią. Wydarzenia mają na celu przybliżenie chińskiej publiczności polskiej kultury, kuchni i tradycji – której ważną częścią jest też doroczna zbiórka na rzecz WOŚP.

Ostatni koncert na styczniowej trasie koncertowej odbędzie się w Ningbo, mieście partnerskim Bydgoszczy. 9 stycznia zespół Roan zagra na auli Uniwersytetu Technologicznego (początek o godz. 18:00, No.55-155 Cui Bai Road, HaiShuQu, NingBo China 315016).

- Będzie to szybki i intensywny wyjazd, ale widzieliśmy to, co działo się rok temu - powiedział Jurek Owsiak w rozmowie z TVN24. Szef WOŚP dodał, że dzieci z Chin przygotowały orkiestrowy hymn w swoim rodzimym języku. - Słyszeliśmy to już w języku japońskim, a więc nic nas nie zdziwi. Wręcz przeciwnie: buduje to niesamowitą radość, że Orkiestra gra po prostu na całym świecie - dodał.

Coraz bliżej miliarda

Mają tysiące fanów w Chinach. Zagrają tam dla WOŚP W Chinach mają... czytaj dalej » Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to ciesząca się największym zaufaniem społecznym organizacja pozarządowa w Polsce.



Powstała w 1993 roku - od tego czasu co roku, na początku stycznia, organizuje wielką zbiórkę pieniędzy. Za zebrane środki Fundacja WOŚP kupuje i przekazuje w darze szpitalom dziecięcym w Polsce najnowocześniejszy sprzęt medyczny.



W ciągu 25 lat Fundacja zebrała i przeznaczyła na wsparcie dla szpitali ponad 830 mln złotych. 2 stycznia 2018 roku fundacja podała, że na dwa tygodnie przed 26. Finałem WOŚP w różnego rodzaju aukcjach i zbiórkach przekroczono próg miliona złotych.

Celem 26. Finału WOŚP jest pozyskanie środków "dla wyrównania szans w leczeniu noworodków".