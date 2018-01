Na rzecz WOŚP gitarę przekazał m.in. Slash

08.01 | Gitara od Slasha, pejzaże Edwarda Dwurnika, Marlena Kuczko, bilety na mecze Bundesligi od Roberta Lewandowskiego czy komplet wizytowy pierwszej damy Agady Dudy - to tylko niektóre aukcje, które towarzyszą 26. finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O tym, co można już teraz wylicytować odpowiedziała we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Marlena Kuczko, koordynatorka działu aukcji WOŚP.

