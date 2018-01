Gruba Kaśka, Chudy Wojtek i inne atrakcje. Wyjątkowa aukcja dla WOŚP

Chcesz poczuć wiatr niczym marynarz pięć wieków temu? Szkuta o wdzięcznej nazwie "Oskar Kolberg" może zabrać w podróż w czasie. Zbudowana jest przez ekipę pasjonatów, którzy wzorowali się na XV-wiecznych szkutach wiślanych. Niezwykły rejs można wylicytować na aukcji Allegro, a całość zysku wesprze 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Ekipa pasjonatów zbudowała szkutę w około 4 miesiące pod okiem jednego z najlepszych fachowców w kraju - Dominika Wichmana. Swoją radością ze zrealizowanego projektu chcą podzielić się z innymi, wspierając jednocześnie 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Osoba, która wygra aukcję, ustala w sezonie wiosenno-letnim termin rejsu (od 1 maja do 30 września). Może na niego zaprosić do 12 osób.

Wyjątkowa szkuta

Dlaczego amatorzy żeglarskiej przygody postawili na szkutę i na Wisłę? Bo - jak mówią - po Wiśle pływa dużo innych drewnianych łodzi, ale przeważnie są to pychówki i baty, a szkuta jest po prostu wyjątkowa. Dodają też, że wiślana żegluga śródlądowa umożliwia eksplorację dzikiej przyrody. - Mazury są zapchane, a jak się wypłynie za Warszawę - jest pięknie! - podkreślają. Właściciele tej wyjątkowej łodzi proponują rejs trasą Warszawa – Gassy, choć zaznaczają, że po konsultacji zwycięzca aukcji może wybrać inny kierunek. Osoba, która wylicytuje rejs, wraz z bliskimi będzie podziwiać malownicze widoki, usłyszy ciekawostki o Grubej Kaśce, Chudym Wojtku, a także weźmie udział w poszukiwaniu skarbów Urzecza. Co więcej – jak podkreślają entuzjaści rzecznej żeglugi – wygrani będą mieli okazję, by wraz z załogą przy grillu i ognisku "śpiewać najpiękniejsze piosenki świata" przy akompaniamencie gitary barda rzecznego. (Możliwe są inne trasy po wcześniejszej konsultacji).

Szkuta nazwana została ku czci polskiego etnografa, kompozytora i folklorysty - Oskara Kolberga. Do wykonania szkieletu sympatycy trudnego rzemiosła użyli tzw. krzywulców, czyli specjalnie wyselekcjonowanych gałęzi o odpowiednim kącie zakrzywienia. To jeden z istotniejszych elementów konstrukcji, ponieważ owe krzywulce pozwoliły po obróbce połączyć dno szkuty z burtami, nie tworząc przy tym niepotrzebnych naprężeń. Inne elementy szkuty to m.in. solidne uszczelnienie (liny konopne nasączane olejem lnianym i dziegciem), kadłub wykonany z najwyższej jakości drewna sosnowego, silnik zaburtowy oraz żagiel rozprzowy. Rejs szkutą można licytować na aukcji do 29 stycznia do godziny 13.00.

Załoga szkuty "Oskar Kolberg" zaprasza na wyjątkowy rejs po Wiśle Fot. Jakub Chmielewski Fot. Jakub Chmielewski

Orkiestra gra

Już 14 stycznia 2018 r. w całej Polsce oraz kilkudziesięciu miejscach na świecie zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to ciesząca się największym zaufaniem społecznym organizacja pozarządowa w Polsce. Powstała w 1993 roku - od tego czasu co roku, na początku stycznia, organizuje wielką zbiórkę pieniędzy. Za zebrane środki Fundacja WOŚP kupuje i przekazuje w darze najnowocześniejszy sprzęt medyczny przede wszystkim szpitalom dziecięcym w Polsce. W ciągu 25 lat Fundacja zebrała i przeznaczyła na wsparcie dla szpitali ponad 830 mln złotych. 2 stycznia 2018 roku fundacja podała, że na dwa tygodnie przed 26. Finałem WOŚP w różnego rodzaju aukcjach i zbiórkach przekroczono próg miliona złotych. Celem 26. Finału WOŚP jest pozyskanie środków "dla wyrównania szans w leczeniu noworodków".

Partnerem i gospodarzem 26. Finału WOŚP jest Grupa TVN.