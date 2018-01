"Jesteśmy w samym sercu WOŚP". Zobacz naszą relację w mediach społecznościowych





Trwa 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasi reporterzy - Mateusz Misza i Karolina Wiśniewska - na żywo relacjonują w mediach społecznościowych to, co dzieje się w głównym namiocie WOŚP.

Relacje z warszawskiego oddziału WOŚP, gdzie trwa 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, można śledzić na kanałach Facebook, Snapchat i na Instagramie.

Pokojowy Patrol to grupa wolontariuszy od lat wspierająca WOŚP. Nasza reporterka rozmawiała z nimi o ich pierwszym Finale w stolicy. "To nie jest tak, że przyszłyśmy na imprezę, bo nie ma co robić w domu w weekend". "To, że jesteśmy tu z ludźmi i wszyscy inni wokół nas też pomagają, to bardzo motywuje do dalszego działania w ciągu całego roku "- stwierdziły wolontariuszki z Kijowa.





Po godzinie 10:00 licznik 26. Finału WOŚP przekroczył kolejny milion. Aktualny stan licznika wynosi 8 207. Krótko po tym pokazaliśmy jak wygląda główny namiot WOŚP w Warszawie.





Na ulicach w całej Polsce pojawi się dziś 120 tysięcy wolontariuszy. Na kanale Facebook po godzinie 9:00 rozpoczęliśmy transmisję z Warszawy, gdzie nasz reporter rozmawiał z chętnymi do zbiórki dla WOŚP.





W przeddzień finału po raz pierwszy w mediach społecznościowych TVN24 porozmawialiśmy z głównym organizatorem, Jurkiem Owsiakiem, który powitał wszystkim odbiorców transmisji tradycyjnym "Siema!". - Wiemy, co robimy, nie łapiemy sześciu srok za ogon. Wszystko dzieje się zgodnie z planem, mamy lekki zapas czasowy, za godzinę będziemy mieli próbę generalną, czyli odpalimy wszystko i wtedy dopiero powiemy sobie, że jesteśmy spokojni - powiedział Owsiak o ostatnich przygotowaniach do Finału.





- Kiedy my zaczniemy grać, będzie już grała Australia, Nowa Zelandia, będą wyspy Bali, będzie Indonezja, będzie grało Tokio. Grał już Szanghaj i Pekin, będzie grała Gruzja, będzie grała cała Europa - mówił o zasięgu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wielka mapa orkiestrowych serc

Czerwone serca WOŚP rozdawane przez wolontariuszy podczas każdego Finału to najważniejszy symbol Orkiestry. Od lat rośnie liczba Polaków, którzy zbierają je także wirtualnie. Media społecznościowe stały się nośnikiem wsparcia płynącego z każdej części Polski i świata.

Media społecznościowe stały się nośnikiem wsparcia płynącego z każdej części Polski i świata.

Coraz bliżej miliarda

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to ciesząca się największym zaufaniem społecznym organizacja pozarządowa w Polsce.



Powstała w 1993 roku - od tego czasu co roku, na początku stycznia, organizuje wielką zbiórkę pieniędzy. Za zebrane środki Fundacja WOŚP kupuje i przekazuje w darze przede wszystkim szpitalom dziecięcym w Polsce najnowocześniejszy sprzęt medyczny.



Owsiak o 26. finale WOŚP: to nas jednoczy My, Polacy,... czytaj dalej » W ciągu 25 lat Fundacja zebrała i przeznaczyła na wsparcie dla szpitali ponad 830 mln złotych. 2 stycznia 2018 roku fundacja podała, że na dwa tygodnie przed 26. Finałem WOŚP w różnego rodzaju aukcjach i zbiórkach przekroczono próg miliona złotych.

Celem 26. Finału WOŚP jest pozyskanie środków "dla wyrównania szans w leczeniu noworodków".

WOŚP w TVN

Grupa TVN po raz drugi została głównym partnerem telewizyjnym Finału WOŚP. Oficjalny start akcji już 14 stycznia o godz. 8:30, w programie Dzień Dobry TVN. Finał będzie transmitowany na trzech antenach – TVN, TTV oraz TVN24.