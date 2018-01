Video: TVN24 Poznań

Psy kwestują dla WOŚP

7.01| Wolontariusze WOŚP stają na głowach, by wypełnić swoje skarbonki. One nie muszą. Wystarczy, że są, a tłumy same do nich lgną. Na ulicach Poznania rządzą wolontariusze na czterech łapach. Wesoła zgraja "goldenów" próbuje pobić swój rekord z poprzedniej kwesty.

