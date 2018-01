Wycieczka historyczna od odkrywcy "złotego pociągu". Dla WOŚP





Z wypiekami na twarzy śledziłeś historię "złotego pociągu"? Jeśli tak, to możesz wylicytować wycieczkę szlakiem, wciąż nieodkrytego, sławnego składu z czasów II wojny światowej. Dochód z licytacji wesprze konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

#WOSPwTVN24. Pokazujemy, jak grają Wasze serca! Przesyłajcie nam swoje relacje Dziś kolejny... czytaj dalej » "Zapraszamy państwa do aukcji, przedmiotem której będzie wycieczka jednodniowa dla trzech osób szlakiem tzw. "złotego pociągu" oraz nieodkrytych tajemnic miasta Wałbrzycha" - reklamuje licytację, która odbędzie się w wałbrzyskim sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Piotr Koper. To między innymi on, latem 2015 roku oznajmił, że wie gdzie znajduje się pancerny skład z czasów II wojny światowej.

I tak od ponad dwóch lat na Dolnym Śląsku trwa gorączka złota, która teraz ma wesprzeć WOŚP. Wyprawa wystawiona na licytację ma być inna nie wszystkie. Będzie wiodła poza typowym szlakiem. Ten, kto wygra, w cenie ma wyżywienie i transport, a także "przyjemność jazdy offroadowej". Cena wywoławcza, jednodniowej wycieczki dla trzech osób to 200 złotych.

Tajemniczy 65. kilometr

W sierpniu 2015 roku Piotr Koper i Andreas Richter zgłosili odnalezienie tak zwanego "złotego pociągu". Pancerny skład, który ma być ukryty pod ziemią na 65. kilometrze trasy kolejowej Wrocław-Wałbrzych, zawładnął wyobraźnią miłośników historii i tajemnic. Według niektórych, to legendarny pociąg ze złotem i kosztownościami - miał wyjechać pod koniec II wojny światowej z Wrocławia.

Powagi zgłoszeniu dodał między innymi Piotr Żuchowski, były generalny konserwator zabytków i wiceminister kultury. Twierdził bowiem, że "złoty pociąg istnieje na ponad 99 procent". Teren, na którym skład ma być ukryty, został sprawdzony przez wojsko. Później wkroczyli na niego naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i firma XYZ należąca do Kopera i Richtera.

W raporcie ekipy z AGH pokreślono, że na wskazanym terenie być może znajduje się zasypany tunel kolejowy, jednak pociągu tam nie ma. Z kolei firma XYZ w swoim raporcie wskazała, że w przebadanym gruncie występują anomalie, mogące świadczyć o tym, że pod ziemią jest skład kolejowy z czasów II wojny światowej. Co więcej, eksploratorzy stwierdzili istnienie "drugiego składu kolejowego stojącego obok pierwszego o długości z nim porównywalnej". I rozpoczęli działania zmierzające do sprawdzenia terenu metodami inwazyjnymi. Prace rozpoczęli w sierpniu 2016 roku. I niczego nie znaleźli. Jednak to nie ostudziło zapału poszukiwaczy. - Ten tunel tutaj jest, ale trzeba go odnaleźć. Może szukaliśmy nie w tym miejscu, co trzeba - przyznawał wówczas Andrzej Gaik, rzecznik prasowy poszukiwaczy.

W 2017 roku na 65. kilometrze przeprowadzono kolejne badania. By zweryfikować ich wyniki niezbędne będą kolejne badania. W co najmniej siedmiu miejscach. Te prawdopodobnie, po uzyskaniu środków i niezbędnych zgód na prowadzenie prac, odbędą się w 2018 roku.

"Złoty pociąg" pod Wałbrzychem? » Oglądaj Ponownie szukają "złotego pociągu" Video: M. Cepin / TVN24 Wrocław Ponownie szukają "złotego pociągu"26.06| Do przebadania mają niemal 1,5 hektara, ale kopać nie będą. Eksploratorzy wrócili na 65. kilometr trasy kolejowej Wrocław-Wałbrzych, by namierzyć skład, który ich zdaniem od kilkudziesięciu lat tkwi pod ziemią. - Nadziei nam nigdy nie brakowało - deklarują. Video: M. Cepin / TVN24 Wrocław Ponownie szukają "złotego pociągu"26.06| Do przebadania mają niemal 1,5 hektara, ale kopać nie będą. Eksploratorzy wrócili na 65. kilometr trasy kolejowej Wrocław-Wałbrzych, by namierzyć skład, który ich zdaniem od kilkudziesięciu lat tkwi pod ziemią. - Nadziei nam nigdy nie brakowało - deklarują. zobacz więcej wideo »

Ponownie szukają "złotego pociągu" Poszukiwacze chcieli użyć wiertnicy, by namierzyć "złoty... Video: M. Skrobotowicz / TVN24 Wrocław Poszukiwacze chcieli użyć wiertnicy, by namierzyć "złoty...22.08| Ekipa poszukująca w Wałbrzychu pociągu z czasów II wojny światowej dziś miała rozpocząć wiercenia. Poszukiwacze chcą sprawdzić miejsce, w którym do tej pory nie kopano. To prawdopodobnie ostatnia szansa na potwierdzenie, że istnieje zasypany tunel kolejowy, w którym może być ukryty niemiecki pociąg pancerny. Plany eksploratorów szybko pokrzyżowała jednak pogoda. Wiertnica ugrzęzła. Na razie jest zbyt mokro na prowadzenie prac. Video: M. Skrobotowicz / TVN24 Wrocław Poszukiwacze chcieli użyć wiertnicy, by namierzyć "złoty...22.08| Ekipa poszukująca w Wałbrzychu pociągu z czasów II wojny światowej dziś miała rozpocząć wiercenia. Poszukiwacze chcą sprawdzić miejsce, w którym do tej pory nie kopano. To prawdopodobnie ostatnia szansa na potwierdzenie, że istnieje zasypany tunel kolejowy, w którym może być ukryty niemiecki pociąg pancerny. Plany eksploratorów szybko pokrzyżowała jednak pogoda. Wiertnica ugrzęzła. Na razie jest zbyt mokro na prowadzenie prac. zobacz więcej wideo »

Poszukiwacze chcieli użyć wiertnicy, by namierzyć "złoty... Przekopali dwa miejsca, a "złotego pociągu" nie ma Video: D. Rudnicki / TVN24 Wrocław Przekopali dwa miejsca, a "złotego pociągu" nie ma19.08| Eksploratorzy poszukujący "złotego pociągu" sprawdzili już dwa miejsca w których spodziewali się natrafić na tunel, który miałby kryć skład pancerny z czasów II wojny światowej. Do tej pory ich działania nie przyniosły efektów. - Nie jestem z tego dumny, ale walczymy dalej. Broni nie składamy - powiedział Piotr Koper, który twierdził, że wie, gdzie jest pociąg. Video: D. Rudnicki / TVN24 Wrocław Przekopali dwa miejsca, a "złotego pociągu" nie ma19.08| Eksploratorzy poszukujący "złotego pociągu" sprawdzili już dwa miejsca w których spodziewali się natrafić na tunel, który miałby kryć skład pancerny z czasów II wojny światowej. Do tej pory ich działania nie przyniosły efektów. - Nie jestem z tego dumny, ale walczymy dalej. Broni nie składamy - powiedział Piotr Koper, który twierdził, że wie, gdzie jest pociąg. zobacz więcej wideo »

Przekopali dwa miejsca, a "złotego pociągu" nie ma Kolejny dzień poszukiwań "złotego pociągu". Eksploratorzy... Video: tvn24 Kolejny dzień poszukiwań "złotego pociągu". Eksploratorzy...19.08| https://www.youtube.com/watch?v=00b3zORK_7Q&feature=youtu.be Video: tvn24 Kolejny dzień poszukiwań "złotego pociągu". Eksploratorzy...19.08| https://www.youtube.com/watch?v=00b3zORK_7Q&feature=youtu.be zobacz więcej wideo »

Kolejny dzień poszukiwań "złotego pociągu". Eksploratorzy... Konferencja prasowa odkrywców "złotego pociągu" Video: M. Cepin, D. Rudnicki / TVN24 Wrocław Konferencja prasowa odkrywców "złotego pociągu"17.08| Eksploratorzy, którzy szukają "złotego pociągu" podczas spotkania z mediami pokazali niepublikowane wcześniej zdjęcie z georadaru. Jak mówią "widać na nim stropy tunelu i odbicie". Poszukiwania na 65. kilometrze trasy kolejowej Wrocław-Wałbrzych, gdzie ma znajdować się osławiony skład trwają. Na razie pociągu nie znaleziono. Jednak pracujący na miejscu geolog przyznaje, że nasyp stworzono m.in. z elementów pochodzących sprzed 1945 roku. Video: M. Cepin, D. Rudnicki / TVN24 Wrocław Konferencja prasowa odkrywców "złotego pociągu"17.08| Eksploratorzy, którzy szukają "złotego pociągu" podczas spotkania z mediami pokazali niepublikowane wcześniej zdjęcie z georadaru. Jak mówią "widać na nim stropy tunelu i odbicie". Poszukiwania na 65. kilometrze trasy kolejowej Wrocław-Wałbrzych, gdzie ma znajdować się osławiony skład trwają. Na razie pociągu nie znaleziono. Jednak pracujący na miejscu geolog przyznaje, że nasyp stworzono m.in. z elementów pochodzących sprzed 1945 roku. zobacz więcej wideo »

Konferencja prasowa odkrywców "złotego pociągu" Ciężki sprzęt szuka "złotego pociągu" Video: M. Walczak / TVN24 Wrocław Ciężki sprzęt szuka "złotego pociągu"16.08 | Rok po tym, jak zgłosili odnalezienie "złotego pociągu", eksploratorzy ruszają do pracy. Na 65. kilometr trasy kolejowej Wrocław-Wałbrzych wjechał ciężki sprzęt, planowane jest wykonanie pierwszego przekopu, który ma pokazać, czy pociąg tkwi pod ziemią, czy też nie. Poszukiwacze są pełni nadziei, bo ostatnie badania wykazały anomalie, które mają wskazywać na istnienie tunelu w którym może znajdować się pancerny skład. Video: M. Walczak / TVN24 Wrocław Ciężki sprzęt szuka "złotego pociągu"16.08 | Rok po tym, jak zgłosili odnalezienie "złotego pociągu", eksploratorzy ruszają do pracy. Na 65. kilometr trasy kolejowej Wrocław-Wałbrzych wjechał ciężki sprzęt, planowane jest wykonanie pierwszego przekopu, który ma pokazać, czy pociąg tkwi pod ziemią, czy też nie. Poszukiwacze są pełni nadziei, bo ostatnie badania wykazały anomalie, które mają wskazywać na istnienie tunelu w którym może znajdować się pancerny skład. zobacz więcej wideo »

Ciężki sprzęt szuka "złotego pociągu" Kopią, by znaleźć "złoty pociąg". Jeśli on tam stoi, to na... Video: tvn24 Kopią, by znaleźć "złoty pociąg". Jeśli on tam stoi, to na...15.05 | - Zezwolenie mówi nam o tym, że mamy przekopać do 6 metrów głębokości - powiedział na antenie TVN24 Andrzej Gaik, rzecznik prasowy poszukiwaczy złotego pociągu. Dodał, że być może w części miejsc będą potrzebne głębsze wykopy. Video: tvn24 Kopią, by znaleźć "złoty pociąg". Jeśli on tam stoi, to na...15.05 | - Zezwolenie mówi nam o tym, że mamy przekopać do 6 metrów głębokości - powiedział na antenie TVN24 Andrzej Gaik, rzecznik prasowy poszukiwaczy złotego pociągu. Dodał, że być może w części miejsc będą potrzebne głębsze wykopy. zobacz więcej wideo »

Kopią, by znaleźć "złoty pociąg". Jeśli on tam stoi, to na... Przygotowania do poszukiwań "złotego pociągu" Video: Fakty w Południe Przygotowania do poszukiwań "złotego pociągu"04.08| Najpierw na terenie 65. kilometra trasy kolejowej Wrocław-Wałbrzych stanie ogrodzenie, później zostaną wycięte drzewa, a w końcu pojawi się ciężki sprzęt. 12 sierpnia ruszają prace przygotowawcze, których finałem ma być odkrycie "złotego pociągu". - W końcu będziemy mieli pewność, czy coś tam jest - mówi przedstawiciel eksploratorów z Wałbrzycha. Video: Fakty w Południe Przygotowania do poszukiwań "złotego pociągu"04.08| Najpierw na terenie 65. kilometra trasy kolejowej Wrocław-Wałbrzych stanie ogrodzenie, później zostaną wycięte drzewa, a w końcu pojawi się ciężki sprzęt. 12 sierpnia ruszają prace przygotowawcze, których finałem ma być odkrycie "złotego pociągu". - W końcu będziemy mieli pewność, czy coś tam jest - mówi przedstawiciel eksploratorów z Wałbrzycha. zobacz więcej wideo »

Przygotowania do poszukiwań "złotego pociągu" Naukowcy twierdzą, że "złotego pociągu" pod ziemią nie ma.... Video: tvn24 Naukowcy twierdzą, że "złotego pociągu" pod ziemią nie ma....21.12| Od sierpnia wyobraźnię poszukiwaczy skarbów z całego świata rozbudza "złoty pociąg", ukryty rzekomo na 65. kilometrze linii kolejowej Wrocław-Wałbrzych. Zgłoszenie odkrycia legendarnego składu ośmieliło innych eksploratorów. Do dolnośląskich urzędów zaczęły spływać kolejne informacje o ukrytych tunelach, sztolniach i skarbach. Wybuchła gorączka złota. Wałbrzych nagle znalazł się na ustach całego świata. Czy "złoty pociąg" naprawdę istnieje? Rozwiązanie zagadki może przynieść 2016 rok. Video: tvn24 Naukowcy twierdzą, że "złotego pociągu" pod ziemią nie ma....21.12| Od sierpnia wyobraźnię poszukiwaczy skarbów z całego świata rozbudza "złoty pociąg", ukryty rzekomo na 65. kilometrze linii kolejowej Wrocław-Wałbrzych. Zgłoszenie odkrycia legendarnego składu ośmieliło innych eksploratorów. Do dolnośląskich urzędów zaczęły spływać kolejne informacje o ukrytych tunelach, sztolniach i skarbach. Wybuchła gorączka złota. Wałbrzych nagle znalazł się na ustach całego świata. Czy "złoty pociąg" naprawdę istnieje? Rozwiązanie zagadki może przynieść 2016 rok. zobacz więcej wideo »

Naukowcy twierdzą, że "złotego pociągu" pod ziemią nie ma.... 26.09.2015 | „Złoty pociąg” to niejedyny kolejowy skarb. Kim... Video: Fakty TVN 26.09.2015 | „Złoty pociąg” to niejedyny kolejowy skarb. Kim...Zabytkowe lokomotywy, wagony i tramwaje – takie kolekcje odkrywają i odrestaurowują miłośnicy kolei. A jest co odkrywać, bo opuszczone bocznice, szopy, a czasem lasy, pełne są starych i niszczejących zabytków. Ostatnio pasjonaci kolei odkopali w Wałbrzychu 100-letni austriacki wagon. Video: Fakty TVN 26.09.2015 | „Złoty pociąg” to niejedyny kolejowy skarb. Kim...Zabytkowe lokomotywy, wagony i tramwaje – takie kolekcje odkrywają i odrestaurowują miłośnicy kolei. A jest co odkrywać, bo opuszczone bocznice, szopy, a czasem lasy, pełne są starych i niszczejących zabytków. Ostatnio pasjonaci kolei odkopali w Wałbrzychu 100-letni austriacki wagon. zobacz więcej wideo »

26.09.2015 | „Złoty pociąg” to niejedyny kolejowy skarb. Kim... Naukowcy z AGH: pociągu nie ma. Urzędnicy będą analizować raporty Video: D. Wudniak, D. Rudnicki, G. Hawałej, A. Pawlukiewicz / TVN24 Wrocław Naukowcy z AGH: pociągu nie ma. Urzędnicy będą analizować...15.12| We wtorek w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie) dwie ekipy, które w połowie listopada przeprowadzały badania terenu w miejscu, gdzie ma być ukryty "złoty pociąg", przedstawiły wyniki swoich prac. Według naukowców z krakowskiej AGH pociągu na 65. kilometrze trasy kolejowej Wrocław - Wałbrzych nie ma. Z kolei według odkrywców skład pancerny znajduje się właśnie w tym miejscu. Video: D. Wudniak, D. Rudnicki, G. Hawałej, A. Pawlukiewicz / TVN24 Wrocław Naukowcy z AGH: pociągu nie ma. Urzędnicy będą analizować...15.12| We wtorek w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie) dwie ekipy, które w połowie listopada przeprowadzały badania terenu w miejscu, gdzie ma być ukryty "złoty pociąg", przedstawiły wyniki swoich prac. Według naukowców z krakowskiej AGH pociągu na 65. kilometrze trasy kolejowej Wrocław - Wałbrzych nie ma. Z kolei według odkrywców skład pancerny znajduje się właśnie w tym miejscu. zobacz więcej wideo »

Naukowcy z AGH: pociągu nie ma. Urzędnicy będą analizować raporty Eksploratorzy i naukowcy przedstawili wyniki na badań na... Video: D. Wudniak, D. Rudnicki, G. Hawałej, A. Pawlukiewicz / TVN24 Wrocław Eksploratorzy i naukowcy przedstawili wyniki na badań na...15.12| We wtorek w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie) dwie ekipy, które w połowie listopada przeprowadzały badania terenu w miejscu, gdzie ma być ukryty "złoty pociąg", przedstawiły wyniki swoich prac. Według naukowców z krakowskiej AGH pociągu na 65. kilometrze trasy kolejowej Wrocław - Wałbrzych nie ma. Z kolei według odkrywców skład pancerny znajduje się właśnie w tym miejscu. Video: D. Wudniak, D. Rudnicki, G. Hawałej, A. Pawlukiewicz / TVN24 Wrocław Eksploratorzy i naukowcy przedstawili wyniki na badań na...15.12| We wtorek w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie) dwie ekipy, które w połowie listopada przeprowadzały badania terenu w miejscu, gdzie ma być ukryty "złoty pociąg", przedstawiły wyniki swoich prac. Według naukowców z krakowskiej AGH pociągu na 65. kilometrze trasy kolejowej Wrocław - Wałbrzych nie ma. Z kolei według odkrywców skład pancerny znajduje się właśnie w tym miejscu. zobacz więcej wideo »

Eksploratorzy i naukowcy przedstawili wyniki na badań na... Marszałek województwa dolnośląskiego o "złotym pociągu" Video: A. Pawlukiewicz / TVN24 Wrocław Marszałek województwa dolnośląskiego o "złotym pociągu"3.12 | - Jestem przekonany, że ten pociąg na pewno tam jest - powiedział Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. Władze dolnośląskiego miasta na razie w tej sprawie milczą i czekają na raport naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy badali teren 65. kilometra trasy kolejowej Wrocław-Wałbrzych, gdzie ma znajdować się "złoty pociąg". Video: A. Pawlukiewicz / TVN24 Wrocław Marszałek województwa dolnośląskiego o "złotym pociągu"3.12 | - Jestem przekonany, że ten pociąg na pewno tam jest - powiedział Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. Władze dolnośląskiego miasta na razie w tej sprawie milczą i czekają na raport naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy badali teren 65. kilometra trasy kolejowej Wrocław-Wałbrzych, gdzie ma znajdować się "złoty pociąg". zobacz więcej wideo »

Marszałek województwa dolnośląskiego o "złotym pociągu" Specjaliści z AGH szukają złotego pociągu Video: A. Pawlukiewicz / TVN 24 Wrocław Specjaliści z AGH szukają złotego pociągu14.11 | 9-osobowa grupa naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie od świtu bada teren, gdzie rzekomo ma być ukryty pancerny pociąg z czasów II wojny światowej. Badania, które mają potwierdzić lub wykluczyć istnienie tego znaleziska prowadzone są metodami grawimetryczną i magnetyczną. Będą trwać kilka dni. Video: A. Pawlukiewicz / TVN 24 Wrocław Specjaliści z AGH szukają złotego pociągu14.11 | 9-osobowa grupa naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie od świtu bada teren, gdzie rzekomo ma być ukryty pancerny pociąg z czasów II wojny światowej. Badania, które mają potwierdzić lub wykluczyć istnienie tego znaleziska prowadzone są metodami grawimetryczną i magnetyczną. Będą trwać kilka dni. zobacz więcej wideo »

Specjaliści z AGH szukają złotego pociągu Konferencja prasowa dotycząca poszukiwań "złotego pociągu" Video: A.Palukiewicz / TVN 24 Wrocław Konferencja prasowa dotycząca poszukiwań "złotego pociągu"13.11| Trwają poszukiwania, które mają potwierdzić lub wykluczyć istnienie tzw. "złotego pociągu". Przez ostatnich kilka dni teren badali odkrywcy rzekomego znaleziska – Piotr Koper i Andreas Richter. W sobotę do akcji wkraczają specjaliści z AGH. Video: A.Palukiewicz / TVN 24 Wrocław Konferencja prasowa dotycząca poszukiwań "złotego pociągu"13.11| Trwają poszukiwania, które mają potwierdzić lub wykluczyć istnienie tzw. "złotego pociągu". Przez ostatnich kilka dni teren badali odkrywcy rzekomego znaleziska – Piotr Koper i Andreas Richter. W sobotę do akcji wkraczają specjaliści z AGH. zobacz więcej wideo »

Konferencja prasowa dotycząca poszukiwań "złotego pociągu" Sprawdzą czy pod ziemią jest "złoty pociąg" Video: A. Pawlukiewicz / TVN24 Wrocław Sprawdzą czy pod ziemią jest "złoty pociąg"09.11| Na 65. kilometrze trasy kolejowej Wrocław-Wałbrzych miały rozpocząć się badania, które mają potwierdzić bądź wykluczyć informacje o zakopanym pod ziemią "złotym pociągu". - Mam pewność, że on tu jest. Tak jak tu stoję, to pociąg stoi tam - twierdzi jeden z domniemanych odkrywców pancernego składu z czasów II wojny światowej. Plany odkrywców na razie pokrzyżował padający deszcz. Video: A. Pawlukiewicz / TVN24 Wrocław Sprawdzą czy pod ziemią jest "złoty pociąg"09.11| Na 65. kilometrze trasy kolejowej Wrocław-Wałbrzych miały rozpocząć się badania, które mają potwierdzić bądź wykluczyć informacje o zakopanym pod ziemią "złotym pociągu". - Mam pewność, że on tu jest. Tak jak tu stoję, to pociąg stoi tam - twierdzi jeden z domniemanych odkrywców pancernego składu z czasów II wojny światowej. Plany odkrywców na razie pokrzyżował padający deszcz. zobacz więcej wideo »

Sprawdzą czy pod ziemią jest "złoty pociąg" Saperzy znaleźli łuski z czasów wojny Video: D.Rudnicki / TVN 24 Wrocław Saperzy znaleźli łuski z czasów wojny03.10 | Raport saperów, którzy sprawdzali teren, gdzie ma być ukryty tzw. złoty pociąg, trafił już na biurko prezydenta Wałbrzycha. - Znaleziono tam łuski po amunicji karabinowej z czasów II Wojny Światowej. Pierwszy wątek historyczny został już potwierdzony - podkreśla Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. Video: D.Rudnicki / TVN 24 Wrocław Saperzy znaleźli łuski z czasów wojny03.10 | Raport saperów, którzy sprawdzali teren, gdzie ma być ukryty tzw. złoty pociąg, trafił już na biurko prezydenta Wałbrzycha. - Znaleziono tam łuski po amunicji karabinowej z czasów II Wojny Światowej. Pierwszy wątek historyczny został już potwierdzony - podkreśla Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. zobacz więcej wideo »

Saperzy znaleźli łuski z czasów wojny Wojsko na miejscu, gdzie ma być ukryty "złoty pociąg" Video: M. Cepin, M. Siemaszko / TVN24 Wrocław Wojsko na miejscu, gdzie ma być ukryty "złoty pociąg"28.09| Na 65. kilometrze trasy kolejowej Wrocław-Wałbrzych, gdzie ma być ukryty "złoty pociąg" w poniedziałkowy poranek pojawili się żołnierze. Przedstawiciele wojska przygotowują się do zbadania i oczyszczenia terenu z niebezpiecznych materiałów. W poniedziałek mają też przedstawić swój plan działania. Obszar zabezpieczono barierkami. Pilnuje go policja. Video: M. Cepin, M. Siemaszko / TVN24 Wrocław Wojsko na miejscu, gdzie ma być ukryty "złoty pociąg"28.09| Na 65. kilometrze trasy kolejowej Wrocław-Wałbrzych, gdzie ma być ukryty "złoty pociąg" w poniedziałkowy poranek pojawili się żołnierze. Przedstawiciele wojska przygotowują się do zbadania i oczyszczenia terenu z niebezpiecznych materiałów. W poniedziałek mają też przedstawić swój plan działania. Obszar zabezpieczono barierkami. Pilnuje go policja. zobacz więcej wideo »

Wojsko na miejscu, gdzie ma być ukryty "złoty pociąg" Wojsko zbada teren, gdzie ma być ukryty "złoty pociąg". Na... Video: tvn24 Wojsko zbada teren, gdzie ma być ukryty "złoty pociąg". Na...28.09| Na 65. kilometrze trasy kolejowej Wrocław-Wałbrzych, gdzie ma być ukryty "złoty pociąg" w poniedziałkowy poranek pojawili się żołnierze. Saperzy będą sprawdzali, czy teren nie jest zaminowany. - Będzie to badanie terenu pod kątem saperskim, radiacyjnym i chemicznym - informuje wojewoda dolnośląski. Wiadomo, że na razie na miejscu nie będą prowadzone odwierty. Video: tvn24 Wojsko zbada teren, gdzie ma być ukryty "złoty pociąg". Na...28.09| Na 65. kilometrze trasy kolejowej Wrocław-Wałbrzych, gdzie ma być ukryty "złoty pociąg" w poniedziałkowy poranek pojawili się żołnierze. Saperzy będą sprawdzali, czy teren nie jest zaminowany. - Będzie to badanie terenu pod kątem saperskim, radiacyjnym i chemicznym - informuje wojewoda dolnośląski. Wiadomo, że na razie na miejscu nie będą prowadzone odwierty. zobacz więcej wideo »

Wojsko zbada teren, gdzie ma być ukryty "złoty pociąg". Na... Oczyszczanie terenu na którym ma być ukryty "złoty pociąg" Video: M. Skrobotowicz / TVN24 Wrocław Oczyszczanie terenu na którym ma być ukryty "złoty pociąg" 15.09| Na 65. kilometrze trasy kolejowej Wrocław - Wałbrzych pojawili się pracownicy firmy, która ma oczyścić miejsce, gdzie według rzekomych odkrywców powinien znajdować się "złoty pociąg". Na zlecenie PKP PLK wycinane są krzaki, gałęzie i drzewa. Oczyszczenie terenu było warunkiem wojskowych. Dopiero po nim żołnierze mają wkroczyć do akcji. Na miejsce przyjechali przedstawiciele Muzeum Wojska Polskiego, którzy chcieli dokonać "pierwszej profesjonalnej weryfikacji zgłoszenia". Nie udało się, bo nie dostali na to zgody. Video: M. Skrobotowicz / TVN24 Wrocław Oczyszczanie terenu na którym ma być ukryty "złoty pociąg" 15.09| Na 65. kilometrze trasy kolejowej Wrocław - Wałbrzych pojawili się pracownicy firmy, która ma oczyścić miejsce, gdzie według rzekomych odkrywców powinien znajdować się "złoty pociąg". Na zlecenie PKP PLK wycinane są krzaki, gałęzie i drzewa. Oczyszczenie terenu było warunkiem wojskowych. Dopiero po nim żołnierze mają wkroczyć do akcji. Na miejsce przyjechali przedstawiciele Muzeum Wojska Polskiego, którzy chcieli dokonać "pierwszej profesjonalnej weryfikacji zgłoszenia". Nie udało się, bo nie dostali na to zgody. zobacz więcej wideo »

Oczyszczanie terenu na którym ma być ukryty "złoty pociąg" Wideo: M. Cepin/TVN24 Wrocław Ponownie szukają "złotego pociągu"

Coraz bliżej miliarda

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to ciesząca się największym zaufaniem społecznym organizacja pozarządowa w Polsce.

Powstała w 1993 roku - od tego czasu co roku, na początku stycznia, organizuje wielką zbiórkę pieniędzy. Za zebrane środki Fundacja WOŚP kupuje i przekazuje w darze przede wszystkim szpitalom dziecięcym w Polsce najnowocześniejszy sprzęt medyczny.

W ciągu 25 lat Fundacja zebrała i przeznaczyła na wsparcie dla szpitali ponad 830 mln złotych. 2 stycznia 2018 roku fundacja podała, że na dwa tygodnie przed 26. Finałem WOŚP w różnego rodzaju aukcjach i zbiórkach przekroczono próg miliona złotych.

Celem 26. Finału WOŚP jest pozyskanie środków "dla wyrównania szans w leczeniu noworodków".

Jednodniową wycieczkę historyczną można wylicytować w wałbrzyskim sztabie WOŚP:



