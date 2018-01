26. Finał WOŚP był również tematem niedzielnego wydania "Faktów po Faktach" w TVN24. - Samo to, że to robimy, to już jest rekord. Samo to, że w tej bardzo rozgadanej Polsce my to robimy, to jest największą wartością. Super, że jesteśmy, super, że to robimy - podkreślił Jurek Owsiak. O fenomenie zbiórek publicznych mówili również ks. Jacek Stryczek, prof. Ireneusz Krzemiński oraz dr Jacek Santorski.