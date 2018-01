O 8:30 ruszył oficjalnie 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W głównym sztabie w Warszawie otwarcia Finału dokonał jak co roku Jerzy Owsiak. Na koncie orkiestry było już wtedy ponad siedem i pół miliona złotych. - To jest niesamowite. To jest jedna dziesiąta tego, co zbieraliśmy kiedyś przez cały dzień - mówił w TVN24.

- Możecie przekazać pieniądze przez internet, możecie wrzucić do puszki wolontariusza, możecie po prostu być z nami przez cały dzień. Wielkie brawa dla Was wszystkich. Bierzcie udział w naszych licytacjach. Bądźcie z nami. Muzyka nie przestaje grać - powiedział Owsiak podczas otwarcia 26. Finału.

Gdy o 8:30 oficjalnie ruszył 26. Finał WOŚP, na koncie Orkiestry było już 7 631 350 złotych. - To jest niesamowite. To jest jedna dziesiąta tego co zbieraliśmy kiedyś przez cały dzień. Adrenalina jest tak pozytywna, tak niezwykła, że to jest coś niesamowitego - dodał.

- Dzisiaj zbieramy pieniądze dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. To są oddziały neonatologiczne, są to oddziały położnicze, a także mówimy o naszych programach medycznych, mówimy o nauce pierwszej pomocy, mówimy o tym co zrobiliśmy przez te 26 lat. To będzie taka suma najróżniejszych opowieści. Noworodki, a rodzi ich się co raz więcej - 380 tysięcy w ciągu roku - o tym będziemy mówili, na to będziemy zbierali - tłumaczył "dyrygent" WOŚP w TVN24.

Co raz bliżej do miliarda

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to ciesząca się ogromnym zaufaniem społecznym organizacja pozarządowa w Polsce. Powstała w 1993 roku - od tego czasu co roku, na początku stycznia, organizuje wielką zbiórkę pieniędzy.

Za zebrane środki Fundacja WOŚP kupuje i przekazuje w darze - przede wszystkim szpitalom dziecięcym w Polsce - najnowocześniejszy sprzęt medyczny. W ciągu 25 lat Fundacja zebrała i przeznaczyła na wsparcie dla szpitali ponad 830 mln złotych.

Neonatologia była celem Finałów WOŚP już siedmiokrotnie. Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy na wszystkie oddziały noworodkowe w Polsce trafiły 3 844 urządzenia medyczne za łączną kwotę 121 909 333,39 zł. Rodzice najmniejszych pacjentów mogą dziś, w razie potrzeby, liczyć na gotowość do pracy 1160 inkubatorów, 367 stanowisk do resuscytacji noworodków czy 344 kardiomonitorów.

Od zeszłego roku partnerem telewizyjnym Fundacji i gospodarzem transmisji telewizyjnej jest Grupa TVN. Relacje z Finału można przez cały dzień śledzić na kanałach TVN, TVN24 oraz HGTV. Relacje naszych reporterów oraz Wielka Mapa Orkiestrowych Serc z Waszymi relacjami na bieżąco na tvn24.pl.

