"Płacząca dziewczynka na granicy" zdjęciem roku. Nagrody World Press Photo przyznane

Nagrody World Press Photo 2019 rozdano w czwartek wieczorem. W kategorii zdjęcie roku zwyciężyła fotografia Johna Moore'a "Płacząca dziewczynka na granicy".

Laureatów 62. konkursu fotograficznego World Press Photo ogłoszono w czwartek w Amsterdamie.

Zdjęcie roku

Zdjęciem roku została fotografia autorstwa Johna Moore’a pod tytułem "Płacząca dziewczynka na granicy" (org. "Crying Girl on the Border"). Przedstawia 2-letnią Honduraskę Yanelę Sanchez i jej matkę Sandrę podczas zatrzymania przez amerykańską straż graniczną w McAllen, w Teksasie. Zdjęcie zostało zrobione 12 czerwca 2018 roku.

Źródło: JOHN MOORE / GETTY IMAGES/World Press Photo/PAP/EPA Zdjęcie Roku 2019, dwuletnia dziewczynka z Hondurasu płacze podczas przeszukiwania jej matki na granicy Meksyku i USA

Jak można przeczytać w opisie zwycięskiej fotografii na stronie konkursu, Sandra Sanchez powiedziała, że miesiąc podróżowała z córką przez Amerykę Środkową i Meksyk, zanim dotarła do USA, by ubiegać się o azyl. Dalej autor zdjęcia pisze o polityce "zero tolerancji" wprowadzonej przez Donalda Trumpa.



Do tytułu zdjęcia roku nominowanych było jeszcze pięć innych fotografii.

Fotoreportaż roku

W tegorocznym konkursie wprowadzono kilka nowych kategorii, w tym fotoreportaż roku. Oprócz tego wyłoniono zwycięzców w takich kategoriach jak: środowisko, informacje, natura, portrety, sport.

W kategorii fotoreportaż roku zwyciężył Holender Pieter Ten Hoopen z cyklem "Karawana migrantów" (org. "The Migrant Caravan"). Reportaż opowiada o grupie ludzi wędrujących z San Pedro Sula w Hondurasie, zmierzających do Stanów Zjednoczonych. Po drodze, w okresie październik - listopad, do grupy dołączali mieszkańcy Nikaragui, Salwadoru i Gwatemali.

Źródło: PIETER TEN HOOPEN / AGENCE VU/World Press Photo/PAP/EPA I nagroda w kategorii, "Story of the Year 2019", zdjęcie z fotoreportażu "Karawana migrantów"

Do tegorocznego konkursu zgłoszono prawie 79 tysięcy zdjęć. Nominacje do finału otrzymały fotografie 43 autorów z 25 krajów. Zdobywcy tytułów Zdjęcia Roku i Fotoreportaż Roku dostali nagrody pieniężne w wysokości 10 tysięcy euro.

Zobacz nagrodzone zdjęcia w tegorocznej edycji World Press Photo:

Zdjęcie Roku 2019, dwuletnia dziewczynka z Hondurasu płacze podczas przeszukiwania jej matki na granicy Meksyku i USA Fot. JOHN MOORE / GETTY IMAGES/World Press Photo/PAP/EPA

Amerykański forograf John Moore z agencji Getty Images z nagroda główną konkursu Fot. PATRICK VAN KATWIJK/PAP/EPA

II nagroda w kategorii "Spot News - Stories", dzieci po ataku gazowym poddawane leczeniu szpitalu we wschodniej Ghoucie w Syrii Fot. MOHAMMED BADRA/EPA/World Press Photo/PAP/EPA

II nagroda w kategorii "Spot News - Stories", krajobraz po nalocie w Doumie w Syrii Fot. MOHAMMED BADRA/EPA/World Press Photo/PAP/EPA

I nagroda w kategorii, "Story of the Year 2019", zdjęcie z fotoreportażu "Karawana migrantów" Fot. PIETER TEN HOOPEN / AGENCE VU/World Press Photo/PAP/EPA

I nagroda w kategorii, "Story of the Year 2019", zdjęcie przedstawiające ojca z synem z fotoreportażu "Karawana Migrantów" Fot. PIETER TEN HOOPEN / AGENCE VU/World Press Photo/PAP/EPA

II nagroda w kategorii "Spot News - Stories", ranni w szpitalu we wschodniej Ghoucie w Syrii Fot. MOHAMMED BADRA/EPA/World Press Photo/PAP/EPA

II nagroda w kategorii "Spot News - Stories", ranny chłopiec z bratem w szpitalu w Doumie w Syrii Fot. MOHAMMED BADRA/EPA/World Press Photo/PAP/EPA