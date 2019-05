Dziennikarze "Superwizjera" i tvn24.pl nagrodzeni w Hamburgu

Dziennikarze "Superwizjera" TVN z prestiżowymi europejskimi nagrodami. Jakub Stachowiak i Patryk Szczepaniak na World Media Festival w Hamburgu odebrali statuetki za reportaż "Czarny rynek bursztynu" opowiadający o przemycie i nielegalnym handlu bursztynem. Międzynarodowe jury doceniło także dziennikarza tvn24.pl Szymona Jadczaka, autora głośnego materiału "Superwizjera" "Piłka nożna i gangsterzy". Wyróżniono też dokument TVN Style "Prasowanie piersi".

World Media Festival to międzynarodowy festiwal promujący i nagradzający twórców, podczas którego doceniane są najlepsze produkcje telewizyjne oraz filmowe w Europie. Nagrody w kilkunastu kategoriach przyznawane są od 2000 roku. Ideą festiwalu jest wymiana doświadczeń i przedstawianie najlepszych rozwiązań między innymi w dziedzinie reklamy, animacji, filmu dokumentalnego, edukacji, rozrywki, komunikacji korporacyjnej i public relations.

Reportaże "Superwizjera" docenione

Wśród laureatów tegorocznej edycji festiwalu znaleźli się dziennikarze "Superwizjera" Jakub Stachowiak i Patryk Szczepanik. W reportażu "Czarny rynek bursztynu" pokazali nielegalne wydobycie setek ton bursztynu, który w dużej mierze trafia do Polski. Autorzy reportażu ruszyli szlakiem przemytu bursztynu i zobaczyli z bliska, jak wygląda biznes wart setki milionów dolarów.

OBEJRZYJ REPORTAŻ JAKUBA STACHOWIAKA I PATRYKA SZCZEPANIKA "CZARNY RYNEK BURSZTYNU" >>>

Oglądaj Wideo: Superwizjer "Czarny rynek bursztynu". Reportaż "Superwizjera", część pierwsza

Nagrodzony został także reportaż Szymona Jadczaka z tvn24.pl "Piłka nożna i gangsterzy"("Superwizjer"), w którym autor ujawnił, w jaki sposób pseudokibice i gangsterzy przejęli władzę w Towarzystwie Sportowym Wisła Kraków.

Jadczak odsłonił kulisy działania pseudokibiców, którzy poza organizowaniem ustawek i burd na stadionach byli także odpowiedzialni za brutalne zabójstwo, pobicia i handel narkotykami. Działali jako dobrze zorganizowany gang, a przy tym byli przyjmowani z otwartymi ramionami na salonach polskiej piłki nożnej.

Jak pokazał w reportażu dziennikarz tvn24.pl, pseudokibice trenowali przed swoimi ustawkami w sali wynajmowanej od Towarzystwa Sportowego Wisła. Dodatkowo w zarządzie klubu zasiadali podlegli im ludzie, a nieformalny przywódca gangu, Paweł M. o pseudonimie Misiek, był poszukiwany przez policyjnych łowców cieni.

REPORTAŻ SZYMONA JADCZAKA "PIŁKA NOŻNA I GANGSTERZY" >>>



Oglądaj Wideo: tvn24 "Superwizjer". Piłka nożna i gangsterzy

Na festiwalu w Hamburgu w kategorii Human Rights wyróżniono też dokument TVN Style "Prasowanie piersi". Opowiada on o wciąż kultywowanej mrocznej tradycji w Kamerunie, która polega na przypalaniu piersi młodym dziewczynom. Dziennikarka Anna Kalczyńska odwiedziła to afrykańskie państwo i rozmawiała ze skrzywdzonymi w ten sposób kobietami.

Czternaście głównych kategorii

Jak piszą organizatorzy World Media Festival, impreza została stworzona, by inspirować się nowymi, twórczymi rozwiązaniami multimedialnymi. Zwycięzców wybiera niezależne jury złożone z przedstawicieli branży z całego świata.

Co roku nadsyłanych na konkurs jest ponad kilkaset tytułów. Laureatów wyłania się w czternastu głównych kategoriach.

Oglądaj Wideo: tvn24 Rozmowa z dziennikarzami "Superwizjera" nagrodzonymi na gali World Media Festival w Hamburgu

PEŁNA LISTA NAGRODZONYCH W GŁÓWNYCH KATEGORIACH:

Reklama: "Haix - was macht Dich zum Helden?" (Niemcy)

Animacja: "Radiant #14: The Bell Tolls The Sound of Destruction" (Japonia)

Komunikacja korporacyjna: "The Fabulous History of Electricity" (Francja)

Dokument: "Insight - India's Caste Conflict" (Singapur)

Edukacja: "MTV - Shuga - Naija" (Wielka Brytania)

Rozrywka: "Make Belgium Great Again" (Belgia)

Komunikacja wewnętrzna: "Mums For Safety" (Australia)

Informacje: "Football and gangsters" ("Piłka nożna i gangsterzy" - "Superwizjer") (Polska)



Public Relations: "Phenomenon" (Niemcy)

Promocja dodatkowa: "What the h*** is machine learning?" (Niemcy)

Dostawca usług: "Die KHS Historie" (Niemcy)

Instruktaż: "City of Goods" (Niemcy)

Strona internetowa: "Max - Dein Asthmacoach" (Szwajcaria)