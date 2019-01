Wolontariusze WOŚP #MuremZaOwsiakiem





"Jurku, od 2004 prawie co roku zbierałem na Orkiestrę. Nie odchodź, proszę!" - apeluje do Jerzego Owsiaka jeden z użytkowników Twittera. "Do końca świata i jeden dzień dłużej!" - przypomina inna internautka. Wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy stają #MuremZaOwsiakiem.

- Osobiście składam rezygnację z funkcji szefa fundacji, czyli z prezesa zarządu WOŚP - powiedział Jerzy Owsiak na poniedziałkowej konferencji prasowej. - Nie będąc już szefem Fundacji, dalej będę dla niej pracował - dodał.

"Do końca świata i jeden dzień dłużej!". Internauci nie przyjmują rezygnacji, stają #MuremZaOwsiakiem "Jurek, nie... czytaj dalej » Decyzja została podjęta po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który w niedzielę został zaatakowany przez nożownika. Stało się to podczas "Światełka do Nieba" Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Tuż po zakończeniu poniedziałkowej konferencji Owsiaka do zmiany decyzji zaczęli namawiać go politycy, działacze społeczni, artyści oraz tysiące internautów.

W mediach społecznościowych ruszyła akcja oznaczona hashtagiem #MuremZaOwsiakiem. Wpisy wyrażające poparcie dla dotychczasowej działalności Owsiaka, a z drugiej strony - sprzeciw wobec jego decyzji o rezygnacji z funkcji szefa fundacji lawinowo pojawiły się na Facebooku, Twitterze i Instagramie.

"DYRYGENCIE, NIE ODKŁADAJ BATUTY". Reporterzy24 stoją #MuremZaOwsiakiem >>>

#MuremZaOwsiakiem

Wielu spośród internautów stających #MuremZaOwsiakiem to wolontariusze WOŚP.

"#MuremZaOwsiakiem kolekcja na razie skromna, ale wierzę, że jeszcze się powiększy i wszystko będzie dobrze. Do końca świata i jeden dzień dłużej!" - napisała użytkowniczka Twittera, pokazując identyfikatory wolontariuszki WOŚP.



"Jestem wdzięczna, że ten człowiek pomógł tak wielu milionom ludzi, tak wielu milionom dzieci i pokazał mi, jaka jest radość z udziału w wolontariacie, kiedy mała dziewczynka cieszy się, bo dostanie naklejkowe serduszko, dziękuję za to, że byłam wolontariuszem #MuremZaOwsiakiem" - napisała we wtorek na Twitterze inna internautka.



"Jurku, od 2004 prawie co roku zbierałem na Orkiestrę. Jeszcze w podstawówce odwiedzałem Cię ze szkołą jako mojego idola. Od 4 lat wracam na Woodstock jak do swojego domu. Nie odchodź proszę! #MuremZaOwsiakiem" - zaapelował kolejny internauta.



Na Instagramie także pojawiają się wpisy wolontariuszy z hashtagiem #MuremZaOwsiakiem.



"Nie myślałem, że kiedyś jeszcze to wyciągnę... ale nie wierzę w to, co widzę" - skomentował decyzję Owsiaka jeden z użytkowników, wspominając moment, kiedy sam był wolontariuszem.



"Pomaganie jest dziecinnie proste. Dosłownie" - napisała pod zdjęciem internautka, odwołując się do hasła tegorocznego Finału WOŚP.



"Szanowny Panie Jurku! Nie po to uczę córkę, że czasami musi być ciężko i czasami jest bardzo ciężko, ale na końcu zawsze jest sukces- żebyś Pan teraz rezygnował. Może za rok, a może za dwa. Teraz 'bierzemy dwa głębokie wdechy', 'zimny prysznic', a zrezygnuje Pan 'jak wróci Radomia'" - zaapelował na Facebooku inny internauta.