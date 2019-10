Został ranny w pościgu za Bagdadim, Trump ujawnił jego zdjęcie. "Wykonał świetną robotę"

"Odtajniliśmy zdjęcie cudownego psa (imię nieodtajnione), który wykonał tak świetną robotę w schwytaniu i zabiciu lidera ISIS, Abu Bakra al-Bagdadiego" - napisał na Twitterze prezydent USA Donald Trump, publikując zdjęcie psa, znanego pod kryptonimem "K-9 Fighter". Wojskowy pies brał udział w sobotniej akcji amerykańskich komandosów. Został lekko ranny w tunelu w pościgu za Bagdadim.

Jednym z bohaterów sobotniej akcji amerykańskich komandosów, która doprowadziła do śmierci przywódcy tak zwanego Państwa Islamskiego Abu Bakra al-Bagdadiego, jest pies, znany pod kryptonimem "K-9 Fighter".

Początkowo na temat psa amerykańskie wojsko ujawniło niewiele danych, ponieważ są one skrzętnie chronione. W poniedziałek szef sztabu armii USA generał Mark Milley poinformował jedynie, że podczas sobotniej akcji pies został lekko ranny w tunelu podczas pościgu za Bagdadim, ale już wrócił do zdrowia.

- Wykonał ogromną robotę - powiedział dziennikarzom generał Milley. Odmówił jednak podania jakichkolwiek szczegółów dotyczących zwierzęcia. - Jest cały czas na służbie. Nie możemy ani pokazać jego zdjęć, ani zdradzić jego imienia, musimy chronić jego tożsamość - tłumaczył.

Jednak wkrótce po wystąpieniu Milleya prezydent Donald Trump zamieścił na Twitterze zdjęcie bohaterskiego psa, który okazał się belgijskim owczarkiem malinois. Trump napisał w tweecie, że imię owczarka nie zostało odtajnione.

"Odtajniliśmy zdjęcie cudownego psa (imię nieodtajnione), który wykonał tak świetną robotę w schwytaniu i zabiciu lidera ISIS, Abu Bakra al-Bagdadiego" - napisał Trump.



We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019

"Ostatnie chwile spędził w panice". Trump: przywódca dżihadystów nie żyje

"Są zawsze na pierwszej linii"

Owczarki malinois są rasą najczęściej wykorzystywaną przez wojsko, policję i służby specjalne. Siły zbrojne USA wykorzystują je jako psy tropiące, broniące żołnierzy i wykrywające ładunki wybuchowe.

Psy tej rasy cenione są przez wojsko za inteligencję oraz umiejętność obrony i "bycia agresywnym na rozkaz" - powiedział agencji Associated Press szef Stowarzyszenia na rzecz Amerykańskich Psów Wojskowych Ron Aiello.

- To jest właśnie taki pies, którego chce się mieć na czele takiego patrolu - dodał Aiello. - Są zawsze na pierwszej linii. Idą z przodu - podkreślił.

Al-Bagdadi został w sobotę osaczony przez amerykańskich komandosów w północno-zachodniej Syrii, w prowincji Idlib. Ukrył się w tunelu, po czym zdetonował kamizelkę z ładunkami wybuchowymi, gdy zorientował się, że nie zdoła umknąć żołnierzom amerykańskich jednostek specjalnych.

W niedzielę Trump, ogłaszając informację o śmierci Bagdadiego, mówił o "pięknym, bardzo utalentowanym psie", który brał udział w akcji przeciwko przywódcy tak zwanego Państwa Islamskiego.

