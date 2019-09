"Rozwiązanie militarne w Libii to mrzonka". Wysłannik ONZ apeluje o wsparcie

Wielki sukces Matteo Berrettiniego. Rozstawiony z numerem 24. pokonał Francuza Gaela Monfilsa 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7-5) i pierwszy raz awansował do półfinału US Open. Dołączył tym samym do elitarnego grona włoskich tenisistów. Został czwartym zawodnikiem z Italii, który dotarł do tego etapu w Wielkim Szlemie. zobacz więcej »