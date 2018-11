Szef ONZ wezwał do rozpoczęcia rozmów pokojowych w Jemenie





Sekretarz generalny ONZ wezwał w piątek strony wojny domowej w Jemenie do niezwłocznego przystąpienia do rozmów pokojowych pod auspicjami ONZ. Ostrzegł przed katastrofą humanitarną.

- Od strony humanitarnej sytuacja jest katastrofalna, ale od strony politycznej pojawiły się oznaki nadziei - powiedział Antonio Guterres na konferencji prasowej w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.

Sekretarz generalny ONZ dodał, że społeczność międzynarodowa ma wyjątkową okazję, by zatrzymać bezsensowną spiralę przemocy.

Guterres podkreślił, że niektóre działania muszą być podjęte niezwłocznie. W tym kontekście wymienił przerwanie walk, zwłaszcza w gęsto zaludnionych obszarach, a także zniesienie wszelkich przeszkód dla importu paliwa i żywności oraz zapewnienie swobodnego dostępu organizacjom humanitarnym do cywilów.

Ponadto, zdaniem Guterresa, niezbędne jest ożywienie jemeńskiej gospodarki poprzez stabilizację waluty, a także wypłata pensji pracownikom budżetowym i zwiększenie międzynarodowej pomocy humanitarnej.

Kryzys humanitarny

Zdaniem organizacji pomocowych pracujących w Jemenie sytuacja w tym kraju doprowadziła do najgorszego na świecie kryzysu humanitarnego z endemicznie występującą cholerą oraz wiszącym nad Jemenem widmem głodu. Guterres podkreślił przy tym, że nie jest to "naturalna katastrofa", lecz "wywołana przez człowieka". Ocenia się, że trzech na czterech Jemeńczyków (populacja liczy 22 miliony - red.) jest uzależniona od międzynarodowej pomocy humanitarnej.



Guterres wyraził również zadowolenie z "konstruktywnego zaangażowania państw członkowskich w ostatnich dniach", a także z "gotowości stron walczących do rozpoczęcia konsultacji pokojowych".

Szef ONZ wezwał strony konfliktu do "przezwyciężenia przeszkód" i rozpoczęcia w listopadzie negocjacji pokojowych pod auspicjami organizacji.

Blisko 10 tysięcy ofiar

Konferencja prasowa Guterresa miała miejsce dwa dni po wezwaniu sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo do położenia kresu walkom w Jemenie i rozpoczęcia negocjacji pod egidą ONZ. Pompeo stwierdził również, że powinny ustać zarówno ataki rakietowe wspieranych przez Iran rebeliantów Huti na Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie, jak i naloty lotnicze i bombardowania Jemenu dokonywane przez koalicję pod wodzą Arabii Saudyjskiej.

Trwająca od 2015 roku wojna w Jemenie pochłonęła już prawie 10 tysięcy ofiar.