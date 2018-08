Przegląd prasy. Muszyński nie ma prawa orzekać w Trybunale. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny

Sędzia Muszyński zrezygnował z kandydatury do Sądu Najwyższego

Foto: Radek Pietruszka / PAP Video: tvn24

Sędzia Muszyński zrezygnował z kandydatury do Sądu Najwyższego

23.08.| Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Mariusz Muszyński wycofał swoją kandydaturę do Sądu Najwyższego. Procedura wymiany kadr jednak nie zwalnia. Wybór kandydatów do Izby Dyscyplinarnej i Karnej Sądu Najwyższego miał odbyć się we wrześniu, ale w błyskawicznym tempie prace przyspieszono i przesunięto na teraz.

»