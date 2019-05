"Narodziło się wszystko u mnie w gabinecie". Medale od wojewody za ochronę przed "ideologią LGBT"

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek uhonorował gminy z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin przyznając dyplomy oraz medale między innymi za ochronę przed "ideologią LGBT". - Ideologia LGBT, która tak masowo chce wchodzić również do przedszkoli, musi być powstrzymana - powiedział w rozmowie z TVN24.

W czwartek z okazji przypadającego dzień wcześniej Międzynarodowego Dnia Rodzin wojewoda lubelski Przemysław Czarnek odznaczył samorządy medalami za "działania w celu ochrony instytucji rodziny przed zagrożeniami ze strony destrukcyjnych ideologii, poprzez włączenie się w akcję 'Samorząd wolny od ideologii LGBT', kultywowanie myśli św. papieża Jana Pawła II wzywającego do 'przeciwstawienia się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa' oraz do promowania cywilizacji życia, wbrew szerzącej się kulturze śmierci, stanowiącego jedno z najważniejszych wyzwań współczesnego świata" - czytamy na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego.

Ranking państw gwarantujących prawa LGBT. Polska druga od końca w Unii Czwarty rok z... czytaj dalej » - To jest coś, co jest wymierzone w rodzinę, w naród, w człowieka u jego podstaw. To jest coś, co jest absolutnie sprzeczne w sposób oczywisty z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Z tą konstytucją, z którą łażą po ulicach i krzyczą "Konstytucja! Konstytucja!" nie widząc, co jest w niej napisane - mówił między innymi na konferencji wojewoda lubelski.

"My, samorządy Lubelszczyzny, tej ideologii u siebie nie chcemy"

W rozmowie z TVN24 wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wyjaśnił, skąd pomysł przyznania medali. - W ogóle narodziło się wszystko chyba u mnie w gabinecie. Przyszedł pan przewodniczący powiatu świdnickiego, pan Andrzej Majka, i powiedział, że skoro (prezydent Rafał) Trzaskowski w Warszawie wojuje w ten sposób (chodzi o podpisanie dokumentu "Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+" - red.) to musimy my, samorządy Lubelszczyzny, pokazać, że my tej ideologii u siebie nie chcemy i dlatego będziemy podejmować kontruchwały. Ja się strasznie ucieszyłem i powiedziałem: jak wy to będziecie robić, to z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin zrobimy konferencję w urzędzie wojewódzkim i podziękuję wam za to - powiedział Czarnek.

Tłumaczył, że jego zdaniem "ideologia LGBT" to "oszukiwanie ludzi". - Każda ideologia ma to do siebie, że próbuje deformować rzeczywistość. To jest nachalne oszukiwanie ludzi, że mamy coś takiego jak równość małżeńską, że homoseksualiści też mogą stworzyć małżeństwo. Nie. Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny i nie ma żadnej równości związków homoseksualnych z małżeństwami - orzekł.

Kontynuował, że "tylko małżeństwa są w stanie utworzyć rodzinę", która będzie "realizowała wszystkie trzy zasadnicze funkcje rodziny". - To znaczy funkcję prokreacyjną, opiekuńczą i wychowawczo-socjalizacyjną - wymienił. - Związki homoseksualne takiej funkcji nie realizują, więc nie ma równości pomiędzy tymi bytami. W związku z powyższym ideologia LGBT, która tak masowo chce wchodzić również do przedszkoli, jak wynika z tej deklaracji warszawskiej Rafała Trzaskowskiego, musi być powstrzymana. Koniec - podsumował wojewoda.

Oglądaj Wideo: tvn24 Wojewoda lubelski wyjaśnia przyznanie medali za ochronę przed "ideologią LGBT"

Wśród odznaczonych samorządów znalazły się: sejmik województwa lubelskiego, powiat świdnicki, powiat rycki, miasto Świdnik, miasto Ostrów Lubelski, miasto Urzędów, gmina Mełgiew, gmina Zakrzówek i gmina Wilkołaz.