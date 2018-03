Foto: Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta Video: Fakty TVN

"Fakty" nieoficjalnie: Morawiecki wymógł ogłoszenie zmian w...

Niespodzianka w Sejmie i zwrot w PiS. Prawo i Sprawiedliwość chce poprawić ustawy o sądach tak, żeby minister sprawiedliwości musiał zasięgać opinii kolegium sądu i Krajowej Rady Sądownictwa przed odwołaniem prezesa lub wiceprezesa sądu. Ma to być wyjście naprzeciw i sędziom, i wyborcom, i Unii Europejskiej. W Brukseli premier Morawiecki sam mógł usłyszeć, co Unia na to.

