"Nie bał się konsekwencji, nie szukał zadowolenia wszystkich"

Pozostałe informacje

W rocznicę śmierci Grzegorza Miecugowa wspominali go we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Wojciech Zimiński i Muniek Staszczyk. zobacz więcej »

Grzegorza Miecugowa wspominał we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Wojciech Mann. zobacz więcej »

Dzięki dwóm golom Polaka drużyna z Kampanii odrobiła dwubramkową stratę pierwszy raz od 2011 roku i wygrała 3:2. Co ciekawe, "Zielu" upodobał sobie mediolańczyków. zobacz więcej »

Polak zbiera gratulacje, a "La Gazzetta dello Sport" wybiera go zawodnikiem meczu. zobacz więcej »

odtwórz: Wielki wieczór Zielińskiego. Emocje we Włoszech

Do końca była przy nim żona Cindy. W nocy czasu polskiego w USA zmarł John McCain, senator i bohater wojenny. Miał 81 lat. zobacz więcej »

Udowadniał, że był osobą szczególną - wspominał republikańskiego senatora we "Wstajesz i weekend" Jacek Stawiski z TVN24 BiS. zobacz więcej »

odtwórz: Nienawidzili go w Moskwie, szanowali w Waszyngtonie. Kim był John McCain?

Odtwórz: W lesie na klifie zbudował "nową Warszawę". Z dostępem do morza i windą na plażę

Doradca prezydenta Afganistanu podał się do dymisji. zobacz więcej »

Potrójni medaliści mistrzostw Europy - Jacek Czech i Wojciech Makowski - opowiedzieli o swoich sukcesach we "Wstajesz i weekend" w TVN24. zobacz więcej »

Źródła amerykańskiej CIA na Kremlu zamilkły, pozostawiając tę agencję w nieświadomości – pisze "New York Times". czytaj dalej »

Odtwórz: Ile soli do potraw? Nowe badania rzucają na tę kwestię nowe światło

Odtwórz: "Na sekundę odwrócił się do 11-miesięcznego dziecka". Czołowo zderzył się z innym autem

Do wypadku doszło w Borecznie (Warmińsko-mazurskie). zobacz więcej »

Małżeństwo "jest ryzykiem". Ale to ryzyko - jak dodał papież - warto podjąć. zobacz więcej »

Wtargnęli do mieszkania i jeden z nich brutalnie pobił 58-latka. Wszystko transmitowali w internecie. zobacz więcej »

Co się dzieje ze słomką, którą wykorzystamy do picia napoju? Może skończyć w gardle żółwia lub innego morskiego zwierzęcia. Seria szokujących grafik ma nam to uświadomić. Zobacz TOTERAZ.