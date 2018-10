Sześć Delfinów dla Polski w Cannes. Bojanowski najlepszym reżyserem





Wojciech Bojanowski, reporter "Faktów" TVN i TVN24, otrzymał podczas tegorocznego Corporate Media & TV Awards w Cannes nagrodę Delfina za reżyserię "Śmierci na komisariacie". - Bardzo się cieszę, że ten reportaż został doceniony nie tylko w Polsce, ale na świecie. Dla mnie to jest szalenie ważna sprawa i dobrze, żeby najwięcej możliwie osób dowiedziało się o tym, co stało się w tej ciemnej toalecie komisariatu Wrocław - Stare Miasto - mówił Wojciech Bojanowski w rozmowie z tvn24.pl.

TVN nagrodzony został trzema Delfinami - za produkcję "Mongolia", zrealizowaną przez Martynę Wojciechowską i za scenariusz reportażu "Ofiara Hitlera". Wojciech Bojanowski wygrał w kategorii najlepszy reżyser za reportaż "Śmierć na komisariacie".

"Życia Igorowi ani ten reportaż, ani żadna nagroda nie przywróci"

- Życia Igorowi ani ten reportaż, ani żadna nagroda nie przywróci. Jednak to, co zrobiliśmy, jest bardzo ważne. Cieszę się, że ktoś to zauważa - dodał.

Szalenie przyjemnym dla niego jest to, że otrzymał canneńskiego Delfina w kategorii reżyserskiej. - Pawlikowski jako pierwszy Polak dostał nagrodę za reżyserię w Cannes, ale za zrobienie poważnego i prawdziwego filmu. Dostał o wiele poważniejszą nagrodę ode mnie - zwrócił uwagę.



- To jest nagroda Delfina, a delfiny to są zwierzęta kojarzące się z młodymi osobnikami. Kojarzą się z kimś, kto zaczyna, kto jeszcze się bawi tą pracą, reportażem. O ile sam temat nie sprzyjał zabawie, radości, to o tyle sprawia mi to wielką frajdę. Muszę powiedzieć, że cieszę się tym, co robię. Cieszę się, że jestem reporterem, że mogę pracować nad różnymi sprawami, które czasami są bardzo trudne i wymagają - tak jak w tym przypadku - aż roku pracy - wyznał Bojanowski.

- Jestem także wdzięczny losowi, moim szefom, że dają mi na tyle wolności, zaufania, że mogę sobie pracować i tworzyć - podsumował.

Wstrząsający reportaż

Wojciech Bojanowski DetonaTORem. Studenckie nagrody przyznane Reporter "Faktów"... czytaj dalej » To kolejna statuetka dla Bojanowskiego za reportaż opowiadający historię 25-letniego Igora Stachowiaka. Mężczyzna został zatrzymany w centrum Wrocławia i przewieziony do komisariatu Wrocław-Stare Miasto, gdzie w niewyjaśnionych okolicznościach zmarł.

W listopadzie 2017 roku Bojanowski został laureatem jednej z najbardziej prestiżowych nagród dziennikarskich - Nagrodą Radia Zet im. Andrzeja Woyciechowskiego, a w grudniu 2017 roku produkcja ta została wyróżniona nagrodą Grand Press.

Reporter "Faktów" TVN i TVN24 Wojciech Bojanowski doceniony został również przez studentów dziennikarstwa polskich uczelni. Za reportaż "Śmierć na komisariacie" otrzymał nagrodę w kategorii DetonaTOR.

Złote Delfiny dla polskich produkcji

W kategorii Film interaktywny Złotego Delfina otrzymała firma Black Rabbit. Produkcja "Data Center Attack: The Game", którą stworzono dla firmy Trend Micro opowiada o cyberzagrożeniach. Wojciech Jeżowski z kolei stworzył aplikację do produkcji filmów interaktywnych.

Złotym Delfinem wyróżniono Centrum Nauki Kopernik za film "Hallo Ziemia" realizowany na potrzeby kina sferycznego. EdukatorFilm Media Group otrzymał Złotego Delfina za "Film literature. Jan Kochanowski >>Lament VIII<<".