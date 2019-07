Koń wystraszył się burzy, wpadł do kanału w garażu. Wyciągali go strażacy

Koń wpadł do kanału samochodowego

23.07 | Gwałtowna burza zaskoczyła właścicielkę konia, która w niedzielę wybrała się na przejażdżkę w Wodzisławiu Śląskim. Chcąc schronić się przed deszczem, kobieta skorzystała z gościny swojej rodziny i wprowadziła zwierzę do garażu. Jeden z grzmotów musiał wystraszyć konia; uszkodził on zabezpieczenie kanału samochodowego i wpadł do środka.

