Wniosek o odwołanie Kuchcińskiego. "Nie ma zgody na oligarchiczne zachowania"

Składamy wniosek o odwołanie Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu - poinformował w piątek Sławomir Neumann. Jak mówił, to reakcja na doniesienia o tym, że marszałek korzystał z lotów rządowym samolotem wraz z członkami swej rodziny. Zdaniem szefa klubu PO-KO "symbolicznie trzeba pokazać, że nie ma zgody w normalnym państwie na tego typu oligarchiczne zachowania przedstawicieli władzy".

Poseł klubu Platformy Obywatelskiej - Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras poinformował w czwartek, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński "właściwie każdego tygodnia korzysta z rządowego samolotu Gulfstream do celów absolutnie prywatnych, latając do Rzeszowa i z Rzeszowa do Warszawy".

Nitras powołał się na dokumenty z nagłówkami Gabinetu Marszałka Sejmu. Są to - jak mówił - "kopie zamówień, zleceń, które kancelaria pana marszałka każdego tygodnia wysyła do dysponentów rządowych samolotów, które kupiliśmy za grube miliardy złotych".

CZYTAJ TAKŻE: Lot marszałka Kuchcińskiego rządowym samolotem do Rzeszowa. KONKRET24 zapytał o szczegóły >>>

"W cywilizowanych krajach takie rzeczy kończą się dymisją"

Terlecki: Żałuję, że nie leciałem z marszałkiem. Mógłbym opowiadać, jak było sympatycznie Nie widzę... czytaj dalej » W piątek na zorganizowanej w Sejmie konferencji szef klubu Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska Sławomir Neumann podkreślił, że do tej pory nie ma żadnej "prawdziwej reakcji" na te doniesienia ze strony PiS.

- Poza idiotycznymi tłumaczeniami, że przecież jedna czy dwie osoby więcej na pokładzie nie robią większych kosztów - dodał, odnosząc się tym do komentarza w tej sprawie szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego.

Zdaniem Neumanna "prawda jest taka, że każdy taki lot do Rzeszowa to kilkadziesiąt tysięcy złotych kosztów i marszałek Kuchciński uznał, że na koszt podatnika może swoją rodzinę obwozić tam i z powrotem". Jak dodał, w "cywilizowanych krajach takie rzeczy kończą się dymisją".

- Liczyliśmy, że kilka godzin po publikacji tej informacji, marszałek Kuchciński sam do dymisji się poda - podkreślił Neumann.

- Dlatego dzisiaj składamy wniosek o odwołanie marszałka Kuchcińskiego - oświadczył. Jak dodał, "wiemy, że to jest koniec kadencji, ale symbolicznie trzeba pokazać, że nie ma zgody w normalnym państwie na tego typu oligarchiczne zachowania przedstawicieli władzy".

- To już jest patologia władzy, którą mamy na widoku. Musimy na to zareagować - przekonywał.

"Są trzy rzeczy, które pan marszałek musi zrobić"

Nitras przedstawił na konferencji szczegóły wniosku o odwołanie Kuchcińskiego. Jak mówił, jego "uzasadnienie napisało życie". Podkreślił, że ujawnionych zostało sześć przypadków takich przelotów Kuchcińskiego, a "ile tych przypadków tak naprawdę było - my nie wiemy" - dodał.

- Dlatego (...) poza wnioskiem o odwołanie pana marszałka domagamy się pełnej informacji, ile w tej kadencji Sejmu pan marszałek wraz z rodziną odbył podróży o trasie Warszawa-Rzeszów, Rzeszów-Warszawa - wskazywał Nitras.

Dodał, że "są trzy rzeczy, które pan marszałek musi zrobić: ujawnić te informacje, zapłacić za te loty i podać się do dymisji". - Jeżeli nie poda się do dymisji, będziemy próbowali go odwołać w trakcie posiedzenia Sejmu - podkreślił.

Oglądaj Wideo: tvn24 Nitras: są trzy rzeczy, które pan marszałek musi zrobić

Dokumenty z listami pasażerów

W sześciu dokumentach - do których odwoływał się w czwartek poseł Nitras - na liście pasażerów oprócz Marka Kuchcińskiego wymienione są również inne osoby noszące takie samo nazwisko jak marszałek Sejmu. Dotyczy to sześciu przelotów - jednego z 5-6 stycznia 2018 roku i pozostałych z roku 2019: z 5 lutego, 22 lutego, 26 maja, 14-16 czerwca i 5 lipca.

W zapotrzebowaniach na organizację lotów, dołączonych do dokumentacji, o której mówił poseł PO, wskazano, że rejsy mają status HEAD, co oznacza, że jest to lot specjalny, z udziałem najwyższych władz państwowych.

Jeden ze skanów dokumentów z listą pasażerów rządowego samolotu

Terlecki: opozycja sama się kompromituje takimi wnioskami

Do wniosku o odwołanie Kuchcińskiego odniósł się wicemarszałek Sejmu i szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki, przekonując, że postulat opozycji "nie ma sensu".

- Opozycja nie ma większości, dzięki której mogłaby marzyć o odwołaniu marszałka, a powód jest niepoważny i świadczy o braku powagi jego autorów - powiedział. Jego zdaniem "opozycja sama się kompromituje takimi wnioskami".

Wcześniej w czwartek rano w "Jeden na jeden" w TVN24 Terlecki stwierdził, że nie widzi potrzeby, by marszałek Sejmu zwracał pieniądze za loty". - Nie przesadzajmy, nie wariujmy, samolot i tak leci z marszałkiem, więc czy zabiera posła, czy dziennikarza, czy syna, to myślę, że nie dzieje się nic nadzwyczajnego - mówił polityk Prawa i Sprawiedliwości. - To, że zdarzało się zabrać syna czy córkę, to w niczym nie zmienia sytuacji tego lotu - dodał.

Oglądaj Wideo: tvn24 Terlecki: Żałuję, że nie leciałem z marszałkiem. Mógłbym opowiadać, jak było sympatycznie