"Nowy etap rewolucji państwa PiS". Wniosek o ukaranie Giertycha w Izbie Dyscyplinarnej SN





W czwartek Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zajmuje się wnioskiem o ukaranie mecenasa Romana Giertycha. Prokurator krajowy chce kar za wypowiedzi sprzed blisko trzech lat, które padły w "Kropce nad i" w TVN24. To "próba rozszerzenia na wolne zawody zastraszania" - mówił mecenas przed wejście na salę rozpraw. Złożył również wniosek o wyłączenie sędziów Izby Dyscyplinarnej ze składu sędziowskiego. Giertych jest pierwszym adwokatem, którym zajmuje się nowa izba Sądu Najwyższego.

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego rozpatruje w czwartek wniosek o ukarania mecenasa Romana Giertycha. Prokurator krajowy chce kar za wypowiedzi sprzed blisko trzech lat.

Chodzi o słowa Giertycha, które padły w "Kropce nad i" w TVN24 11 października 2016 roku.

Mecenas - jako pełnomocnik Donalda Tuska - stwierdził wtedy, że nie boi się Zbigniewa Ziobry. - Ja bym na miejscu ministra Ziobro bał się jednej rzeczy: że jak zostaną postawione zarzuty Donaldowi Tuskowi, to ktoś będzie za to musiał ponieść odpowiedzialność. Na pewno poniesie ten prokurator, który będzie miał czelność to zrobić, ale być może również on - powiedział Giertych.

Po tej wypowiedzi zawiadomienie do rzecznika dyscyplinarnego Izby Adwokackiej złożył prokurator krajowy Bogdan Święczkowski.

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie umorzył postępowanie 4 sierpnia 2017 roku, Sąd Dyscyplinarny podtrzymał tę decyzję w grudniu 2018 roku.

Następnie do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wpłynęła w tej sprawie kasacja prokuratury.

"Nowy etap rewolucji państwa PiS"

Roman Giertych jest pierwszym adwokatem, którym zajmuje się powołana przez rząd PiS nowa izba Sądu Najwyższego. Przed wejściem na salę rozpraw Giertych mówił, że "ten skład sądu, ta izba zajmowała się kwestiami dotyczącymi prokuratorów i sędziów".

- Teraz przeszliśmy na nowy etap rewolucji państwa PiS. Izba będzie zajmować się kasacjami od orzeczeń sądów dyscyplinarnych adwokackich, które w moim przypadku odmówiły wszczęcia postępowań, a właściwie nie zgodziły się z odwołaniem pana prokuratora krajowego i nie uchyliły decyzji rzecznika dyscyplinarnego o odmowie wszczęcia dyscyplinarnego w mojej sprawie - powiedział Giertych.

W jego ocenie "ta kasacja jest w sposób oczywisty niedopuszczalna i to mówią wyraźnie przepisy prawa". - Mamy również całą linię orzeczniczą Sądu Najwyższego od 10 lat, że od tego typu orzeczeń sądów dyscyplinarnych nie przysługuje w ogóle kasacja - powiedział mecenas.

Wskazywał, że "rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej wniósł o umorzenie postępowania ze względu na niedopuszczalność w tej sprawie kasacji".

Pytany, czy Zbigniew Ziobro nie jest świadom tego, że taka kasacja jest niedopuszczalna, odparł: - Tego nie wiem, ale wcale bym się nie zdziwił. - On nie jest praktykiem prawa, a jak widzimy po działaniach zarówno jego jak i prokuratora krajowego, ich znajomość prawa jest w stopniu niedostatecznym nawet dla studenta. Przez cztery lata łamią konstytucję i proponują ustawy, które są z nią wprost sprzeczne - powiedział Giertych.



Wniosek o wyłączenie sędziów

W trakcie rozprawy Roman Giertych złożył wniosek. Mecenas chce wyłączenia sędziów Izby Dyscyplinarnej ze składu sędziowskiego.

- Izba Dyscyplinarna została stworzona na polityczne zlecenie. Cała jej istota sprowadza się do tego, by zastraszać prawników, sędziów i prokuratorów. Jest to próba rozszerzenia na wolne zawody tego zastraszania, ale izba ta działa w moim przekonaniu - taka jest moja opinia - nielegalnie. Te osoby, które występują, nie są sędziami Sądu Najwyższego. To, że ktoś ubrał togę, łańcuch sędziego Sądu Najwyższego, nie oznacza, że jest sędzią Sądu Najwyższego, bo to określa konstytucja - powiedział Giertych.

Rzepliński: to jest proces, który należy obserwować

W Sądzie Najwyższym pojawił się również były prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński. - To jest proces, który należy obserwować - podkreślił.

Pytany, czy jest nim zaniepokojony stwierdził, że "procesów, które go nie niepokoją, nie obserwuje".

- Wszystko jest precedensem w okresie Sejmu ósmej kadencji - dodał.