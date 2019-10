Zmiana zdania w ostatniej chwili. Dwa listy z Londynu do Tuska. Tylko jeden podpisany

Zobowiązany prawnie do takiego kroku premier Boris Johnson, wysłał ostatecznie w sobotę do do Unii Europejskiej wniosek o opóźnienie brexitu, jednak go nie podpisał. Równocześnie dołączył drugi - prywatny - list. Na nim już jego podpis się znalazł. W nim przekonuje, że opóźnienie byłoby błędem - podała stacja BBC, powołując się na źródła rządowe.

Premier był prawnie zobowiązany do zwrócenia się do UE o przedłużenie terminu brexitu, po tym jak przegrał w sobotę głosowanie w Izbie Gmin.

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk poinformował na Twitterze, że otrzymał wniosek o przedłużenie terminu. Nie podał szczegółów jego treści, ale dodał, że teraz będzie konsultował się z przywódcami UE w kwestii tego, "jak zareagować".

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit