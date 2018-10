"Moim premierem na pewno Schetyna by nie był"

Dyskusja na temat tego wniosku pewnie będzie na posiedzeniu klubu. Natomiast moim premierem na pewno Grzegorz Schetyna by nie był. Byłby nim Władysław Kosiniak-Kamysz - ocenił Jakub Stefaniak (PSL), komentując zapowiedź Koalicji Obywatelskiej o złożeniu wniosku o konstruktywne wotum nieufności wobec premiera Mateusza Morawieckiego. Zgłoszonym przez opozycję kandydatem na nowego szefa rządu miałby być Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

We wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak mówił, że Grzegorz Schetyna będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na premiera po złożeniu wniosku o wotum nieufności. Jak podkreślił, decyzja ta jest uzgodniona zarówno z Nowoczesną, jak i Inicjatywą Polska.

"Tak, jest to dobry kandydat na premiera"

Jak relacjonowała z Sejmu reporterka TVN24 Agata Adamek, wniosek w tej sprawie ma trafić do kancelarii Sejmu jeszcze w przyszłym tygodniu. Jednak, jak zaznaczyła Adamek, posłowie zajmą się nim w ciągu najbliższych miesięcy, a decyzja nie zapadnie przed drugą turą wyborów samorządowych.

Kamila Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna) potwierdziła w rozmowie z TVN24, że w ramach klubu jej partii odbędzie się dyskusja o kandydaturze Schetyny na szefa rządu, choć - jak dodała - "jest to dobry kandydat na premiera".

- Zarówno Katarzyna Lubnauer, jak i Grzegorz Schetyna, jak i Barbara Nowacka wykazali się takim doświadczeniem i taką odpowiedzialnością za losy Polski, że byli w stanie koalicję zbudować. Jest to niewątpliwie argument za tym, aby powiedzieć: tak, jest to dobry kandydat na premiera, ale tak jak powiedziałam, będziemy o tym rozmawiali, o konkretnym wniosku z konkretną argumentacją - stwierdziła posłanka.

Jakub Stefaniak (PSL) zaznaczył, że "dyskusja na temat tego wniosku pewnie będzie na posiedzeniu klubu". - Natomiast moim premierem na pewno Grzegorz Schetyna by nie był. Byłby nim Władysław Kosiniak-Kamysz, więc powiem wprost, że - nie popierając oczywiście rządu PiS-u - uważam, że najlepszym premierem byłby Władek Kosiniak-Kamysz - ocenił Stefaniak.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Tak, jest to dobry kandydat na premiera"

"Będzie to też okazja ku temu, żeby pokazać nieudolność rządów PO-PSL"

- Opozycja swoją aktywność parlamentarną skupia tylko i wyłącznie na tym, że składa wnioski o wotum nieufności wobec premiera czy poszczególnych ministrów - skomentowała rzeczniczka PiS Beata Mazurek. - Nas to w sumie już nie dziwi. Był czas na to, żeby do tego przywyknąć - dodała.

Zaznaczyła też, że wniosek o wotum nieufności wobec Morawieckiego będzie okazją, by pokazać, co dobrego Prawo i Sprawiedliwość zrobiło dla Polaków. - Ale będzie to też okazja ku temu, żeby pokazać nieudolność rządów PO-PSL, z którymi mieliśmy do czynienia w poprzedniej kadencji - przekonywała.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Będzie to też okazja ku temu, żeby pokazać nieudolność rządów PO-PSL"

"Lider największej partii opozycyjnej, moja skromna osoba"

Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna podczas sobotniej konwencji regionalnej w Poznaniu mówił, że "nie może być premierem ktoś, komu udowodniono kłamstwo". Odnosił się w ten sposób między innymi do słów Morawieckiego z 15 września.

Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowił, że premier ma sprostować swoją wypowiedź na temat braku inwestycji infrastrukturalnych za rządów PO i PSL. Sąd Apelacyjny rozpatrywał odwołanie, które politycy PO złożyli od poniedziałkowego postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie. Sąd Okręgowy, jako pierwsza instancja, oddalił wniosek w trybie wyborczym, złożony przez Komitet Wyborczy Koalicji Obywatelskiej dotyczący nakazania takiego sprostowania.

Schetyna zapowiedział w sobotę złożenie przez Koalicję Obywatelską wniosku o odwołanie Morawieckiego z funkcji Prezesa Rady Ministrów.

- Kandydatem na premiera będzie lider największej partii opozycyjnej, moja skromna osoba - ogłosił przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Oglądaj Wideo: Maciej Knapik/Fakty TVN 13.10.2018 | Koalicja Obywatelska chce odwołania premiera. Schetyna: mam nadzieję, że będzie podobnie jak z Szydło