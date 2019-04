Po Francji również Włochy za uznaniem ludobójstwa Ormian. Ankara reaguje

Założyciel WikiLeaks Julian Assange nie jest bohaterem walki o wolną prasę - ocenia w piątek "Washington Post", komentując aresztowanie Australijczyka po latach spędzonych w ukryciu, w Londynie. Dziennik "Wall Street Journal" zauważa, że jeśli naprawdę jest on obrońcą przejrzystości w przestrzeni publicznej jak od lat o sobie mówi, to nie powinien obawiać się procesu w USA. "New York Times" pisze, że właśnie ekstradycji do tego kraju Assange bał się najbardziej. zobacz więcej »