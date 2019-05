Były premier potrącił rowerzystkę. Samochód bez ważnych badań technicznych





»

Były premier Włodzimierz Cimoszewicz potrącił w sobotę na przejściu dla pieszych w Hajnówce 70-letnią rowerzystkę. Auto, które prowadził, nie posiadało ważnych badań technicznych. - Jest zabezpieczone na naszym parkingu, badań technicznych nie miało ważnych już od października - powiedział w rozmowie z tvn24.pl rzecznik prasowy podlaskiej policji, nadkomisarz Tomasz Krupa. Prokuratura Okręgowa w Białymstoku wszczęła śledztwo, mające na celu wyjaśnienie okoliczności wypadku.

Do wypadku doszło w sobotę na oznakowanym przejściu dla pieszych w Hajnówce. Były premier i kandydat Koalicji Europejskiej do europarlamentu Włodzimierz Cimoszewicz, skręcając w prawo, potrącił przejeżdżającą przez przejście dla pieszych 70-letnią rowerzystkę.

"Badań technicznych nie miało ważnych już od października"

Samochód byłego premiera nie miał ważnych badań technicznych. Potwierdził to rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku nadkomisarz Tomasz Krupa w rozmowie z tvn24.pl.

- Auto jest zabezpieczone na naszym parkingu, badań technicznych nie miało ważnych już od października (2018 r. - red.) - powiedział Krupa.

Dla zajmujących się wyjaśnieniem szczegółów wydarzenia kluczowa jest ocena obrażeń, jakie odniosła kobieta.

"Kierowca jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności"

Ze źródeł tvn24.pl w podlaskiej policji wynika, że winą za zdarzenie zostanie obciążony najprawdopodobniej były premier.

- Kobieta powinna przeprowadzać rower w tym miejscu, jednak kierowca jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności. Ostateczne decyzje jednak jeszcze nie zapadły - mówi nasz rozmówca, prosząc o zachowanie anonimowości.

"Korzystaliśmy z tego pojazdu regularnie"

Informację o braku badań technicznych skomentował w rozmowie z tvn24.pl poseł Platformy Obywatelskiej i syn byłego premiera, Tomasz Cimoszewicz.

Jak ocenił "ten fakt nie miał wpływu na zdarzenie". - Doszło do tego przez przypadek. Auto zostało kupione w lipcu 2018 roku i ojciec był przekonany, że badania są ważne do lipca 2019 roku. Korzystaliśmy z tego pojazdu regularnie i nie odnotowaliśmy niczego, co mogłoby mieć wpływ na zdarzenie - powiedział Tomasz Cimoszewicz.

Prokuratura wszczęła śledztwo

Wyjaśnieniem szczegółów zdarzenia zajmuje się podlascy policjanci, a ich pracę nadzoruje prokuratura rejonowaw Hajnówce.

Jak przekazał w rozmowie z TVN24 rzecznik białostockiej prokuratury Łukasz Janyst, Prokuratura Okręgowa w Białymstoku wszczęła śledztwo, w którym wyjaśnia okoliczności potrącenia.

Zaznaczył, że na razie nikomu nie zostały postawione zarzuty. Poinformował, że poszkodowana i kierowca byli przesłuchani w charakterze świadków. Dodał, że zarówno Cimoszewicz, jak i kobieta byli trzeźwi.

Rzecznik przekazał, że kobieta doznała złamania kości prawego podudzia, ma również otarcia na twarzy i dłoni.

Jak mówił, obrażenia wymagają leczenia dłuższego niż siedem dni, co oznacza, że "mamy do czynienia z wypadkiem drogowym, a nie kolizją.

Rzecznik prokuratury poinformował także, że do zbadania przez biegłego z zakresu mechaniki i badania wypadków drogowych zabezpieczony został zarówno samochód, jak i rower. Planowane jest powołanie biegłego z zakresu medycyny sądowej "do określenia mechanizmu powstania obrażeń u pokrzywdzonej".

Janyst, pytany o wątek dotyczący badań technicznych samochodu, zastrzegł, że do Białegostoku nie dotarły jeszcze wszystkie materiały zebrane przez hajnowską policję.

Poinformował, że przestępstwo spowodowania wypadku zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat trzech.

Oświadczenie byłego premiera

Po wypadku Cimoszewicz wydał oświadczenie, które przekazał mediom jego syn, poseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Cimoszewicz.

"W dniu dzisiejszym 4 maja w godzinach porannych doszło w Hajnówce do przykrego zdarzenia z moim udziałem. Kierując samochodem, potrąciłem przejeżdżającą przez przejście dla pieszych rowerzystkę. Na szczęście, dzięki mojej niewielkiej prędkości 30 kilometrów na godzinę, poszkodowana Pani odniosła niegroźne obrażenia. Udzieliłem jej natychmiastowej pomocy i po przekonaniu o konieczności poddania się badaniu lekarskiemu została ona odwieziona do szpitala. W tej chwili znajduje się w domu. Wyrażam ubolewanie z powodu tego zdarzenia i szczególne współczucie poszkodowanej. Jest mi bardzo przykro z powodu tego niefortunnego wydarzenia w dniu jej urodzin. Pewnym usprawiedliwieniem był fakt jazdy pod słońce. Nie wykluczam również, że bolesna dla mnie informacja sprzed dwóch dni o wykryciu u mnie choroby nowotworowej mogła mieć wpływ na moje samopoczucie" - brzmi oświadczenie Włodzimierza Cimoszewicza.

