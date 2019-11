"Gdyby Tusk podjął ryzyko i przeprowadził dobrą kampanię, wygrałby te wybory"

Donald Tusk jest coś winien polskiemu społeczeństwu i powinien sobie zdawać z tego sprawę. Zbyt wiele było zaniechań w czasach, kiedy był premierem, w wyniku czego PiS doszedł do władzy - ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 były premier Włodzimierz Cimoszewicz.

Przewodniczący Rady Europejskiej i były premier Polski Donald Tusk ogłosił 5 listopada, że nie będzie kandydował w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

Cimoszewicz o decyzji Tuska: ja tego nie kupuję

Decyzję tę komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 były premier Włodzimierz Cimoszewicz. - Argumentacja jego decyzji brzmiała w pierwszym odsłuchaniu dość przekonująco, wiadomo jakie są sondaże opinii. Ale ja tego nie kupuję - powiedział.

- Nie mam najmniejszych wątpliwości, że gdyby Tusk zdecydował się podjąć to ryzyko - bo ryzyko zawsze jest, to nie jest wyłożone na talerzu - i przeprowadził dobrą kampanię wyborczą, to by wygrał te wybory - ocenił.

"Donald Tusk jest coś winien polskiemu społeczeństwu"

Cimoszewicz przyznał, że ma świadomość ryzyka, ale "Donald Tusk jest coś winien polskiemu społeczeństwu i powinien sobie zdawać z tego sprawę". - Zbyt wiele było zaniechań w czasach, kiedy był premierem, w wyniku czego PiS doszedł do władzy - mówił były premier.

Pytany, kto w takim razie powinien być kandydatem opozycji na premiera, odparł: -

Pani Kidawa-Błońska jest osobą, która wzbudza dużą sympatię i to potwierdzają ostatnie wyniki badania zaufania. To jest atut, ale czy to wystarczy? Czy ona rzeczywiście da radę sobie z brutalną kampanią? Nie mógłbym dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie pozytywnie. Nie jestem tego pewien.

Jego zdaniem, "w ciągu kilku tygodni warto byłoby pomyśleć także o innych rozwiązaniach personalnych".

Zdradził, że myślał o rzeczniku praw obywatelskich Adamie Bodnarze i o Marcinie Matczaku z Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, ale oni odmówili.

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar poinformował, że nie zamierza wystartować w nadchodzących wyborach prezydenckich. Nie będzie się również ubiegał o ponowny wybór na urząd RPO, choć nie wykluczył zaangażowania się w politykę po zakończeniu kadencji rzecznika. Marcin Matczak na antenie TOK FM oświadczył, że nie będzie kandydatem opozycyjnym.

- Trochę ich właśnie nie rozumiem. Gdyby zdecydowali się na wzięcie udziału w uczciwym rodzaju prawyborów, to w ten sposób stwarzaliby większe prawdopodobieństwo, że kandydat wspólny będzie silniejszy - powiedział Cimoszewicz.

- A tak bardzo możliwe, że dojdzie do sytuacji znanej nam z przyszłości, że będzie po prostu jeden kandydat, a innych nie, bo nie wypada. To nie jest najlepsze - ocenił.