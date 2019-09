Ścieki spływające do Wisły minęły Płock. "Nie ma zagrożenia dla mieszkańców"

Nieczystości, które od środy spływają w Warszawie do Wisły, minęły Płock i zmierzają do Włocławka, Torunia i Bydgoszczy. Specjaliści uspokajają, że woda i w kranach, i w Wiśle nie przekroczyła norm bezpieczeństwa, ale niektórzy mieszkańcy w to nie wierzą i kupują butelkowaną wodę.

Wiceminister deklaruje: w sobotę ścieki przestaną wpływać do Wisły - Most pontonowy,... czytaj dalej » Wodociągi Płockie uspokajają, że zanieczyszczenie Wisły nie jest niebezpieczne. – W żadnym stopniu nie stwierdziliśmy w wynikach próbek wody surowej, czyli dopływającej, aby wykazały jakieś podwyższone parametry niekorzystne – powiedziała nam Justyna Piotrowicz, rzecznik Wodociągów.

Badania w Płocku wykonywane są kilka razy dziennie przez dwie niezależne instytucje – obok Wodociągów Płockich robi to również sanepid. Nie wykazały one dotychczas jakikolwiek wzrost zanieczyszczenia. To oznacza, że woda z kranów jest zdatna do picia.

Samooczyszczająca się rzeka

- Nie ma w tym momencie zagrożenia dla mieszkańców. Woda jest badana przez nas 9 razy w ciągu doby. Na razie spełnia warunki określone przez rozporządzenie ministra z 2017 roku. Wodę uzdatnioną można pić – powiedział nam Tomasz Szpotański, kierownik sekcji Laboratorium Badania Wód Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku.

- Skład wody w Wiśle jest dokładnie taki sam jak tydzień, dwa, trzy tygodnie temu – poinformował Mariusz Sidorkiewicz, reporter TVN24. Jak relacjonuje dziennikarz, specjaliści przekazali mu, że może za tym stać kilka czynników – relatywnie niska ilość ścieków w porównaniu do wielkości rzeki, a także tendencja tego odcinka Wisły do samooczyszczania się.

Do Płocka dotarła zanieczyszczona woda z Warszawy. Ostatnie badania Wodociągi Płockie... czytaj dalej » To jednak nie przekonuje wszystkich. - Jesteśmy zaniepokojeni – powiedzieli naszej reporterce mieszkańcy Płocka, gdy zapytała ich o ścieki, które z Warszawy dotarły Wisłą do miasta. Nie wszyscy wierzą w zapewnienia władz, że woda jest czysta. – Ja wody używam tylko do mycia. Piję tylko butelkowaną – usłyszeliśmy od większości naszych rozmówców.

Wkrótce zanieczyszczona woda dotrzeć ma do Włocławka, Torunia, a potem do Bydgoszczy. Tu mieszkańcy - zdaniem władz - mają jeszcze mniej powodów do niepokoju, ponieważ oba te miasta nie czerpią wody z Wisły – Toruń korzysta z rzeki Drwęca, a Bydgoszcz przede wszystkim z Brdy. Mimo wszystko specjaliści odradzają używanie wody z Wisły w jakimkolwiek celu.

Zamiast do Czajki, trafiają do Wisły

Ścieki trafiają do Wisły od środy, 28 sierpnia. Dzień wcześniej doszło do awarii jednego z kolektorów przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". Nieczystości skierowano wówczas do drugiego kolektora, który w środę również przestał działać. Awaria zmusiła Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji do spuszczenia nieczystości do Wisły - do rzeki trafia 3 tysiące litrów nieczystości na sekundę.

W minioną sobotę rozpoczęto oczyszczanie ścieków wodą ozonowaną. Maszyny do tego wypożyczono z wodociągów w Jaworznie, Zabrzu, Gliwicach, Opocznie i Tczewie.

Ścieki prawdopodobnie wpływać będą do Wisły do końca tego tygodnia, gdy na moście pontonowym budowanym obecnie przez wojsko, zamontowany zostanie rurociąg, który przetransportuje ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.