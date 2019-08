"Pozbawił życia trzyletniego Nikodema, działając ze szczególnym okrucieństwem"

Po śmierci 3-latka zarzuty dla matki chłopca i jej partnera

Ciało 3-letniego dziecka znaleziono we wtorek w jednym z mieszkań we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie). Policja zatrzymała matkę chłopca i jej partnera. Usłyszeli już zarzuty. Prokuratura zwróciła się do sądu o tymczasowy areszt dla obojga.

