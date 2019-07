Nie żyje 3-letnie dziecko. Partner matki chłopca z zarzutami

Tragedia we Włocławku. Nie żyje 3-letnie dziecko

31.07| Ciało 3-letniego dziecka znaleziono we wtorek w jednym z mieszkań we Włocławku (Kujawsko-pomorskie). Policja zatrzymała matkę chłopca i jej partnera. 23-letni mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się nad dzieckiem i doprowadzenia do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Teraz śledczy planują przesłuchać kobietę.

