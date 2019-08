Została napadnięta, nie żyje. Trzy osoby zatrzymane





Foto: Shutterstock | Video: Google Earth Włocławek, Michelin. Kobieta została napadnięta, nie żyje. Trzy osoby zatrzymane

Policjanci i prokuratorzy z Włocławka (Kujawsko-Pomorskie) wyjaśniają okoliczności śmierci 59-letniej kobiety. W sprawie zatrzymano trzy osoby. Nikt dotychczas nie usłyszał zarzutów.

Byłego policjanta "uciszył" sąsiad. Szkielet znaleziono po trzech latach. Zapadł wyrok Do domu często... czytaj dalej » We wtorek po południu z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego policjanci odebrali zgłoszenie o napaści na kobietę. Nie przeżyła.

Trzy osoby zatrzymane

- Do zdarzenia doszło na terenie kompleksu leśnego na włocławskim osiedlu Michelin. Do sprawy zatrzymano trzech mężczyzn - mówi st. sierż. Anita Szefler-Ciupińska z policji we Włocławku.

Jak informuje Arkadiusz Arkuszewski z Prokuratury Rejonowej we Włocławku, w sprawie prowadzone jest śledztwo, które wstępnie zostało zakwalifikowane jako dochodzenie w sprawie zabójstwa. Wiadomo, że żaden z trzech zatrzymanych mężczyzn - na tym etapie - nie usłyszał zarzutów. Na razie - ze względu na dobro prowadzonego postępowania - ani policja, ani prokuratura nie udzielają w tej sprawie więcej informacji.

Sekcja zwłok kobiety została zaplanowana na czwartkowe popołudnie.