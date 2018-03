Berlusconi chce prawnej rehabilitacji





Foto: Angelo Carconi / EPA | Video: Reuters Ze względu na wiek byłego premiera karę więzienia zamieniono na prace społeczne w klinice dla osób starszych

Były premier Włoch, przywódca centroprawicy Silvio Berlusconi wystąpił o prawną rehabilitację, jaką przewiduje kodeks karny po trzech latach od odbycia kary. Chodzi o wyrok więzienia, zamieniony na prace społeczne za oszustwa podatkowe w jego telewizji.

O wniosku 81-letniego polityka pisze w piątek dziennik "Corriere della Sera".



Berlusconi został w 2013 roku skazany na cztery lata więzienia, z czego trzy podlegały amnestii. To kara za oszustwa podatkowe w jego telewizji Mediaset, gdzie - jak ustalono w śledztwie - koncern ten nie zapłacił 20 mln euro podatków, gdyż kupował prawa do emisji seriali i filmów za pośrednictwem firm zarejestrowanych w rajach podatkowych.

Prawomocnego wyrok zostanie uchylony?

Ze względu na wiek byłego premiera karę więzienia zamieniono na prace społeczne w klinice dla osób starszych. Pracował tam prawie rok pod opieką kuratora.



Jak wyjaśniono, wraz z ewentualną rehabilitacją prawną, uchylony zostałby wydany politykowi w rezultacie prawomocnego wyroku 6-letni zakaz kandydowania do parlamentu. Zakaz ten wygaśnie w 2019 roku. Z jego powodu były trzykrotny premier nie kandydował do parlamentu w wyborach 4 marca, a występował jako lider koalicji sił centroprawicy.



Zastosowanie ustawy, na mocy której zakaz kandydowania został wydany, lider Forza Italia zaskarżył również w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Jego orzeczenie oczekiwane jest najwcześniej jesienią.



Media podały w piątek, że wcześniej, do lipca, odbędzie się posiedzenie sądu w Mediolanie, który rozpatrzy wniosek o rehabilitację przywracającą Berlusconiemu prawa utracone na mocy wyroku sądowego.