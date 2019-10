Leonardo da Vinci w sądzie. "Człowiek witruwiański" na razie nie pojedzie do Luwru

Foto: Wikimedia (CC BY SA 2.0)/ Web Gallery of Ar Video: Reuters Archive

8.10 | Sąd administracyjny włoskiego regionu Lacjum zawiesił we wtorek decyzję o wypożyczeniu do Luwru słynnego rysunku Leonarda da Vinci "Człowiek witruwiański". Porozumienie o jego wysłaniu do Paryża zawarło włoskie Ministerstwo Kultury z dyrekcją muzeum.

