Na poniedziałkowym spotkaniu kierownictwa centrolewicowej włoskiej Partii Demokratycznej w Rzymie formalnie przyjęto dymisję złożoną przez jej szefa, byłego premiera Matteo Renziego. To efekt porażki rządzącego ugrupowania w wyborach parlamentarnych 4 marca.

Renzi nie uczestniczył w obradach, które zostały uznane za kluczowe dla przyszłości centrolewicy.

W wydanym w poniedziałek oświadczeniu Renzi potwierdził, że swą dymisję uważa za jedyne słuszne rozwiązanie po wyborczej porażce partii. - Ale ja nie zaprzestaję działalności - zapewnił.

Renzi został wybrany na senatora. Po raz pierwszy były premier zasiadać będzie w parlamencie.

Partia przejdzie do opozycji

Lider Ligi Północnej grozi: albo powstanie rząd, albo Włosi znów wybiorą Albo powstanie... czytaj dalej » Tymczasową władzę w partii przejął jej wiceprzewodniczący, obecny minister rolnictwa Maurizio Martina. Zapowiedział, że nowy lider ugrupowania zostanie wybrany w prawyborach i zatwierdzony na najbliższym kongresie.

Martina zwrócił się także do liderów ugrupowań, które wygrały wybory - Luigiego Di Maio z Ruchu Pięciu Gwiazd i Matteo Salviniego z Ligi Północnej. - Obywatele głosowali na was, byście rządzili, teraz róbcie to. Drodzy Di Maio i Salvini, weźcie na siebie odpowiedzialność - zaapelował.

Tym samym potwierdził, że Partia Demokratyczna pozostanie w opozycji. O jej poparcie zabiegają tymczasem obaj wspomniani przez Martinę kandydaci na premiera, którzy chcą powołać swój rząd, ale nie mają do tego potrzebnej większości głosów w parlamencie.

Niektórzy politycy Partii Demokratycznej wysunęli wcześniej propozycję zawarcia porozumienia z Ruchem Pięciu Gwiazd, ale pozostali w mniejszości.