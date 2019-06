Włosi szykują się na erupcję Wezuwiusza. Ponad milion osób objętych planem ewakuacji





W razie erupcji Wezuwiusza 1 milion 155 tysięcy mieszkańców z okolic wulkanu zostanie ewakuowanych do innych części Włoch - przewiduje porozumienie między władzami Kampanii i kilku regionów kraju podpisane w Neapolu.

Zgodnie z tym porozumieniem mieszkańcy zagrożonych terenów trafią do Basilicaty, Molise, Kalabrii, Lacjum i na Sardynię.

Wraz ze złożeniem podpisów pod dokumentem dokończony został i zaktualizowany szczegółowy plan ewakuacji ludności z kilku dzielnic Neapolu i ponad 30 miast oraz miejscowości położonych wokół jednego z najniebezpieczniejszych wulkanów na świecie. Ewakuacją objęci zostaną też mieszkańcy rejonu wulkanicznych Pól Flegrejskich koło Neapolu. Na ich obszarze znajdują się 24 kratery i stożki wulkaniczne. W tej okolicy leży 80-tysięczne miasto Pozzuoli.

"To nie żart, ale sposób na to, by przygotować się poważnie na wydarzenia"

"Koniec z bikini i kanapkami". Surowe zasady zwiedzania słynnych ruin Nowe surowe... czytaj dalej » - To ważne, gdyż o takich protokołach mówiło się od 2002 roku, a planowanie kryzysowe wokół Wezuwiusza zaczęto w 1984 roku - tak o zawartym porozumieniu powiedział szef włoskiej Obrony Cywilnej Angelo Borrelli.

W październiku na Polach Flegrejskich odbędą się krajowe ćwiczenia przygotowujące na wypadek zagrożenia wulkanicznego.

- To nie żart, ale sposób na to, by przygotować się poważnie na wydarzenia, które mogą być katastrofalne - wyjaśnił szef władz regionu Kampania Vincenzo De Luca. Dodał, że wszystkie dzieci z tamtych stron muszą wiedzieć, co mają robić i dokąd się udać w przypadku zagrożenia.

- We wrześniu rozpocznie się kampania informacyjna, w trakcie której każdy obywatel zostanie zawiadomiony o tym, dokąd ma się skierować w momencie kryzysowym - dodał De Luca.