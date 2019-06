Most w Genui wysadzony po katastrofie

Video: TVN24 BiS

Katastrofa w Genui. Relacja reporterki TVN24 BiS

14.08 | Do 35 wzrosła liczba ofiar zawalenia się we wtorek wiaduktu na autostradzie w Genui na północy Włoch. Ten nowy bilans podała Ansa, powołując się na strażaków pracujących na miejscu. Wcześniej szef MSW Matteo Salvini mówił o ok. 30 ofiarach śmiertelnych.

