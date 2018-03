Video: Jakub Loska / Fakty z zagranicy TVN24 BiS

02.03.2018 | Silvio Berlusconi twarzą kampanii włoskiej...

82-letni były premier, bohater licznych afer ze słynną "bunga-bunga" na czele, Silvio Berlusconi powraca. Jego partia Forza Italia utworzyła koalicję, która ma duże szanse, by po niedzielnych wyborach przejąć władzę we Włoszech. Berlusconi nie będzie jednak premierem, bo do 2019 roku ma zakaz kandydowania na stanowiska publiczne. Jest prawomocnie skazany za oszustwa podatkowe, chociaż wyrok zaskarżył do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i czeka na jego orzeczenie. Nie przeszkodziło mu to jednak być twarzą kampanii. Materiał "Faktów z Zagranicy TVN24 BiS.

