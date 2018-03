Kapitan statku Costa Concordia Francesco Schettino, skazany prawomocnie na 16 lat więzienia za spowodowanie katastrofy morskiej, zaskarżył wyrok w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. W katastrofie wycieczkowca w 2012 roku zginęły 32 osoby.

Według agencji ADNKronos w skardze złożonej przez dwóch adwokatów Schettino, odbywającego karę w więzieniu w Rzymie, zarzucono włoskiemu wymiarowi sprawiedliwości "serię podstawowych naruszeń" prawa na niekorzyść kapitana. Miałoby do nich dojść podczas procesów kapitana Costa Concordii przed sądem pierwszej instancji w Grosseto oraz sądem apelacyjnym we Florencji.

Obrońcy Schettino twierdzą ponadto, że sędziowie byli do niego "uprzedzeni".

W najbliższym czasie Trybunał w Strasburgu zdecyduje ostatecznie, czy przyjmie skargę kapitana Concordii do rozpatrzenia.

Schettino uważa się za niewinnego

Jej złożenie zapowiedziano w maju zeszłego roku, gdy Sąd Najwyższy utrzymał wyrok 16 lat więzienia, a skazany zgłosił się do zakładu karnego.

Adwokaci wyrażali wtedy opinię, że w czasie obu procesów doszło do naruszenia prawa do obrony.

Schettino od początku powtarzał, że nie uważa się za winnego katastrofy.

13 stycznia 2012 roku gigantyczny wycieczkowiec z ponad 4 tysiącami osób na pokładzie, członkami załogi i pasażerami wpadł na skały niedaleko wyspy Giglio w Toskanii.

Do katastrofy doszło, kiedy kapitan polecił sternikowi podpłynąć do jej brzegów, bo - jak ustalono w czasie procesu - chciał pokazać wyspę swoim znajomym.

W rezultacie uderzenia o skały w dnie statku powstała ogromna wyrwa. Wycieczkowiec zaczął nabierać wody i przechylać się. Kapitan próbował początkowo ukryć wypadek przed władzami morskimi i informował jedynie o awarii prądu.

Twierdził, że wpadł do szalupy

Alarm ogłoszono z opóźnieniem a ewakuacja z pokładu była chaotyczna. Zginęły 32 osoby, a ponad 60 doznało obrażeń.

Jeszcze w trakcie ewakuacji pasażerów Schettino uciekł z pokładu i wsiadł do jednej z szalup ratunkowych, co było złamaniem jednej z podstawowych zasad żeglugi. Potem kapitan twierdził, że wpadł do szalupy. Podkreślał też, że to dzięki podjętym przez niego działaniom i manewrowi udało się uniknąć katastrofy na jeszcze większą skalę.

Operacja podniesienia wraku Concordii i odholowania go do portu w Genui była bezprecedensowa w historii żeglugi. Jej koszt oszacowano na kilkaset milionów euro.