Ręce z tyłu, opaska na oczach. Będzie śledztwo w sprawie zdjęcia pokazującego przesłuchanie

Video: Jakub Loska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Matteo Salvini zarzeka się, że nie brał pieniędzy od Rosji

Nigdy nie wzięliśmy rubla, euro, dolara ani litra wódki od Rosji - broni się najpotężniejszy polityk Włoch Matteo Salvini. W ten sposób odnosi się do doniesień włoskiej i amerykańskiej prasy, że jeden z jego ludzi miał negocjować z rosyjskimi biznesmenami szemraną umowę na handel ropą, a plan zakładał, że część pieniędzy trafi do partii Salviniego. Transakcja nie doszła do skutku, ale same podejrzenia są niepokojące. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»